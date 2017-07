Wer seine Schlüssel schon einmal verlegt oder verloren hat, der wird den Wert von einem guten Schlüsselband zu schätzen wissen. Diese langen Bänder lassen sich schnell wieder finden, können um den Hals oder an einen Jackenhaken gehangen werden und mit dem Karabiner im Rucksack befestigt werden. Vielfach wird in dem Rucksack jedoch kein langes Schlüsselband gewünscht. Deswegen bedruckt Promoschlüsselbänder auch die handlichen Lanyards. Diese sind etwas länger, als die Hand breit ist und haben zur einen Seite einen Schlüsselring, zur anderen Seite einen Karabiner. Sie verschwinden leichter in der Tasche, Handtasche oder im Rucksack, sind jedoch an Ort und Stelle.

Lanyards von promoschlüsselbänder.de können mit dem Logo, Slogan oder der Rufnummer vom Unternehmen bedruckt werden. Als Grundfarbe kann die Unternehmensfarbe gewählt werden. Damit haben diese kleinen, handlichen und praktischen Lanyards einen Wiedererkennungswert. Zugleich haben die Kunden im Baukasten einen großen Einfluss auf die Qualität und Ausführung ihrer Lenyards. Weicher Filz ist zuerst einmal sehr schön und angenehm. Polyester, Nylon oder Recycelt würden hingegen länger halten. Auch bei der Drucktechnik gibt es in der Qualität und Haltbarkeit Unterschiede. Promoschlüsselbänder arbeitet durchaus mit sehr hochwertigen Aufdruckverfahren. Wird das Muster jedoch in das Material hinein gewebt, dann kann es wirklich nicht abreiben. Es gibt zugleich Drucktechniken, die in das Material hinein gehen, womit sie ebenfalls nicht einfach abgerieben werden können. Nicht für jedes Material kann die gleiche Drucktechnik angeboten werden, es gibt an dieser Stelle deswegen große Unterschiede in den Möglichkeiten.

Die Kunden haben also nicht nur bei der Farbe, sondern auch bei der Ausgestaltung der Lanyards eine sehr große Auswahl. Bei den Druckdaten wäre hingegen auf die notwendige Auflösung und die Proportion zu achten. Wenn sich ein Aufdruck schlichtweg nicht sinnvoll auf die Lanyards einpassen lässt, sollte er angepasst werden. Fehldrucke gibt es in keinem Fall, da ein Grafiker von Promoschlüsselbänder die Druckdaten auf die Lanyards einfügt. Den Kunden werden ohnehin zuerst Angebote erstellt. Erst bei der Annahme entstehen mit der Produktion und Lieferung zugleich auch die Kosten.

Wer für sein Unternehmen, seinen Verein oder aus sonstigen Gründen Werbegeschenke benötigt, springt mit Promoschlüsselbänder also nicht direkt in das kalte Wasser. Es wird zuerst ein Lanyard gestaltet und ein Preis angefragt. Wenn einem alles zusagt, wird der Auftrag bestätigt. Ansonsten nicht, womit auch keine Kosten oder Verpflichtungen entstehen. Mit Promoschlüsselbänder findet der Auftraggeber also einen seriösen Partner, der zusagt und auch liefert. Nach der verbindlichen Bestellung kann mit der Lieferung nach ein bis zwei Wochen gerechnet werden. Für die gebotene Leistung ist Promoschlüsselbänder mit den Schlüsselbändern oder Lanyards erstaunlich günstig.



