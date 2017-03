Bedruckte Kugelschreiber oder Feuerzeuge werden gerne mitgenommen, machen in der heutigen Zeit jedoch nicht mehr viel her. Die verwöhnten Kunden stellen selbst an die Werbeartikel immer höhere Ansprüche. Zugleich haben sie vieles bereits. Was macht denn einen guten Eindruck und wird im alltäglichen Leben zugleich verwendet? Schlüsselbänder haben schon viele Schlüssel gerettet. Dennoch haben noch nicht alle Menschen ihr eigenes Schlüsselband. Es gibt die ganz einfachen oder auch raffinierteren Schlüsselbänder. Mit Promoschlüsselbänder wird den Kunden neben einer langlebigen Qualität auch ein flexibles Schlüsselband geboten. Dieses hat zur einen Seite den Schlüsselring. Dieses Stück kann auf Wunsch noch von einem Sicherheitsclip abgenommen werden. Zur anderen Seite vom Schlüsselband findet sich ein weiterer Clip, um das Schlüsselband wirklich an der Tasche, am Gürtel oder an einer sonstigen Stelle befestigen zu können. Zugleich finden sich direkt auf der Startseite von Promoschlüsselbänder verschiedene Materialien, die in verschiedenen Farben und Breiten gewählt werden können. Selbst ohne den Aufdruck erhält jeder Kunde sein eigenes Schlüsselband. Zum Schluss der Preisanfrage können jedoch Druckdaten hoch geladen oder angegeben werden. Wird der nachgefragte Preis bestätigt, kommt der Kauf zustande. Ein Grafiker von Promoschlüsselbänder passt die Druckdaten ein, damit es keinen Fehldruck gibt. Es können Bestellmengen ab 100 Stück beauftragt werden. Die Produktion und Lieferung dauert einige Tage. Mit dem Expressversand kann die Lieferung dennoch bereits innerhalb von 7 Tagen erfolgen. Damit kann der Unternehmer sogar noch sehr kurzfristig Werbegeschenke bestellen, um auf Messeständen, bei Veranstaltungen oder in Verkaufslokalen einen guten Eindruck zu machen.

Bedruckte Kugelschreiber oder Feuerzeuge sind irgendwann aufgebraucht oder verloren. Ein Schlüsselband verliert man hingegen ungerne. Die gute Qualität von Promoschlüsselbänder kann viele Jahre halten. Genauso lange kann die Werbung nachklingen. Der Unternehmer, der Verein oder der sonstige Kunde haben also auf lange Zeit einen Werbeeffekt. Wer einmal ein gutes Schlüsselband hat und seine Schlüssel nicht mehr verlegt, der gibt es nicht mehr her. Schlüsselbänder sind zugleich etwas exklusiver als Kugelschreiber, Feuerzeuge, Caps oder andere typische Werbeartikel. Die Kunden erhalten diese nicht überall und werden sie nicht in 14 Tagen durch die Schlüsselbänder der Konkurrenz ersetzen.

Promoschlüsselbänder nimmt laufend Bestellmengen mit mehreren tausend Stück entgegen. Um den Kunden eine noch größere Sicherheit zu gewähren können bereits vor der Bestellung Materialmuster oder gegen einen Aufpreis sogar Muster bestellt werden. Der Kunde kann allerdings auch erst einmal eine kleinere Stückzahl bestellen. Wer sich seine Konfiguration notiert, kann immer nach bestellen. Es muss also keiner in das kalte Wasser springen, wenn er mit Promoschlüsselbänder eine Bestellung aufgibt. Wer die richtigen Druckdaten angibt, wird in jedem Fall gefragte Werbegeschenke erhalten.



