Willich, 21.06.2017. „Viele sind der Ansicht, dass die Herausforderungen in den Kommunen und Ge-meinden stetig wachsen, die Kommunen sind dadurch teilweise an der Belastungsgrenze angekom-men. Hat uns die Wirklichkeit eingeholt, oder bieten Genossenschaften dennoch Chancen für die Kommunen im Lichte der rasanten gesellschaftspolitischen Entwicklungen der vergangenen und kommenden Monate“, fragt Genossenschaftsberater und Genossenschaftsgründer Olaf Haubold. Er ist gleichzeitig Vorstand bei der Cooperative Consulting eG, einem Beratungsunternehmen für Genos-senschaftsgründungen – so auch im Bereich der Europäischen Genossenschaften.



Olaf Haubold ist dabei der Meinung, dass die Chancen für Genossenschaften in kommunalwirtschaft-lichen Bereichen heute größer denn je sind, wenn es in den Kommunen Ansprechpartner gibt, die bürgerliches Engagement in der Rechtsform der Genossenschaft fördern wollen. Auch und gerade weil diese Gesellschaftsform bereits in ihrer Entstehungsgeschichte in einem der größten gesell-schaftspolitischen Umschwünge des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Mit den negativen Folgen der Industrialisierung bot sie Landwirten und Handwerksbetrieben Zugang zu Bankdienstleistungen und Ein- und Verkaufsgemeinschaften, bekämpfte so Armut und Abhängigkeit.



„Die Rechtsform der Genossenschaft hat mit ihrer über 150-jährigen Geschichte bewiesen, dass sie gerade in Krisen- und Wandlungsprozessen besonders stabile und bürgernahe Modelle hervorbringt, was sie auch mit ihrer niedrigen Insolvenzrate von weniger als einem Prozent in den Zeiten der Welt-wirtschaftskrise, Ende der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts nachgewiesen hat“, so Genos-senschaftsberater und Genossenschaftsgründer Olaf Haubold. Zu dieser Zeit gab es mit über 52.000 Genossenschaften die größte Genossenschaftsdichte in Deutschland. Mit ihren Prinzipien der Hilfe zur Selbsthilfe, der Selbstverwaltung und Selbstkontrolle durch die genossenschaftlichen Prüfungs-verbände bieten Genossenschaften damit auch heute Bürgern die Chance, kommunale Herausforde-rungen selbst zu lösen. Gleichzeitig bietet sie auch Gründungsinteressierten die Möglichkeit, den Schritt in die Selbstständigkeit nicht im Alleingang, sondern gemeinsam mit Gleichgesinnten zu wa-gen. Die deutschen Prüfungsverbände und die auf Genossenschaften spezialisierten Unternehmens-berater wie Olaf Haubold geben den Gründungswilligen hier breite Unterstützung und stehen auch den Ansprechpartnern in den Kommunen für Antworten auf mögliche Fragen zur Verfügung.