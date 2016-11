Luftaufnahmen Luftbilder im Landkreis Verden in Niedersachsen



Mit Kamera-Drohnen ermöglicht Ihnen K.K Luftaufnahmen Luftbilder aus dem Landkreis Verden professionelle Luftaufnahmen und Luftbilder sowie Filmaufnahmen in ganz Niedersachsen aus der Luft. Der Einsatz von Drohnen eröffnet dem Betrachter ganz neue Sichtweisen auf ein Objekt. Eine Drohne mit Kamera kommt viel höher als ein Kamerastativ, näher als ein Helikopter oder Flugzeug und ist dabei sehr schnell Flugbereit bzw. einsatzbereit. Ob Bilder aus Vogelperspektive, Luftbilder von oben, 360° interaktive Panoramen, oder Detailaufnahmen aus der Luft. Zudem sind Luftaufnahmen und Luftbilder mit Kamera-Drohnen sehr viel günstiger wie herkömmliche Luftaufnahmen bzw. Luftbilder aus Flugzeugen oder Helis.



Wofür eignen sich Luftaufnahmen, Luftbilder und Filme aus der Luft:



Filmaufnahmen für TV- und Filmproduktionen.

Luftaufnahmen und Luftbilder für Privatkunden zum Beispiel für Hochzeiten.

Häuser und Immobilien für Immobilienmakler, Luftbilder als Geschenk vom Eigenheim.

Image- und Werbefilme für Unternehmen, Firmen, Betriebe, Handwerker und Industrie.

Inspektionen für Polizei, Behörden, Feuerwehr und THW.

Sichtungen von Anlagen für Sicherheitsdienste, Firmen, Windkraftanlagen, Industrieanlagen und Dächer.

Baustellen-Dokumentation für Hausherren, Bauunternehmen und Architekten.

Interaktive Panoramen für Schwimmbäder, Freibäder, Tourismus, Hotels, Freizeitparks Campingplätze, Reitanlagen oder Wohnmobilstellplätze.

Luftaufnahmen für ein Gutachten für Versicherung, Gutachter von Unfällen, Sturm und Brandschäden.



Sie haben einen besonderen Wunsch? Kontaktieren Sie K.K Luftaufnahmen Luftbilder aus dem Landkreis Verden, diese verfügen über verschiedene Flugroboter bzw. Drohnen die genau auf die Wünsche der Kunden, eingesetzt werden. Hier finden Sie Luftaufnahmen Luftbilder bis zu 24,3 MP Auflösung diese ermöglichen detailreiche Luftaufnahmen bzw. Luftbilder für sehr große Fotodrucke bzw. Plakate oder Banner. Filme werden bis zu 4K aufgenommen auf Wunsch natürlich auch in HD. Das Unternehmen ist im Besitz einer Genehmigung für Kamera-Drohnen bzw. Flugroboter bis zu einem Abfluggewicht von 10 Kg in die Luft zu bringen und zu Steuern. Auch bei der Bearbeitung, Retusche und Fotomontagen von Fotos und Filmmaterial ist das Unternehmen ein guter Ansprechpartner.



Fast jeder kennt die kleinen Weißen Drohnen mit 4 Propellern, um privat damit auf privaten Grundstücken zu Fliegen und dem Nachbarn ein gratis Fotos zu machen ist es OK. Wer jedoch gewerblich tätig werden möchte, sollte noch einige Dinge beachten. Mit einer Drohne zu Fliegen ist fast wie mit einem Auto zu fahren, man braucht einen Führerschein bzw. eine Fluglizenz besser gesagt eine Aufstiegsgenehmigung für das jeweilige Bundesland in den man Fliegen möchte, natürlich auch eine gewerbliche Versicherung, dennoch benötigt man für schöne Luftaufnahmen Luftbilder auch noch ein Händchen für Details, und das Fotografische Know-how um den Kunden erstklassige Luftaufnahmen und Luftbilder anbieten zu können, letztendlich zahlt der Kunde auch dafür.