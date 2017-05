Hermann Sperber, Geschäftsführer des Traditionsunternehmens für technische Gebäudeausrüstung Sperber GmbH und geschäftsführender Gesellschafter der Holdinggesellschaft Calvias GmbH, ist am 5. Mai in Berlin zum Präsidenten einer der ältesten deutschen Wirtschaftsorganisationen gewählt worden. Der BTGA, Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V., besteht aus acht Landesverbänden und vertritt mit rund 500 Groß- und mittelständischen Betrieben über 45.000 Beschäftigte. Sperber ist bereits amtierender Vorsitzender des Landesverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. und wurde einstimmig von den Delegierten der Mitgliederversammlung gewählt.

Sperber folgt auf Josef Oswald, geschäftsführender Gesellschafter der Daldrop + Dr.Ing.Huber GmbH + Co. KG, der den Verband sechs Jahre leitete und nicht wieder zu Wahl angetreten war. Zum neuen Vizepräsidenten wurde Werner Menge, Geschäftsführer der FRENGER SYSTEMEN BV Heiz-& Kühltechnik GmbH, gewählt. Er vertritt zusammen mit Nikolaus Daume, Geschäftsführer der Daume GmbH, die Landesverbände des BTGA innerhalb des Präsidiums. Weitere Mitglieder des Präsidiums sind Bernhard Dürheimer, Geschäftsführer der GA-tec Gebäude- und Anlagentechnik GmbH, und Manfred Schmitz, Geschäftsführer der ENGIE Deutschland GmbH.



BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung



Der BTGA wurde 1898 gegründet und ist damit eine der ältesten deutschen Wirtschafts-Organisationen. Er vereinigt als Dachverband industriell ausgerichtete, Anlagen erstellende Unternehmen der Gebäudetechnik mit eigenen Ingenieurkapazitäten. Die Unternehmen im BTGA haben seither die Entwicklung der Gebäudetechnik maßgeblich mitbestimmt. Das Ingenieurwissen dient heute mehr denn je als Entscheidungshilfe bei wichtigen einschlägigen Gesetzen und Verordnungen. Der BTGA trägt als Interessenvertretung der Branche im Zusammenwirken mit seinen Gremien und Ausschüssen kontinuierlich zur technischen, gesellschaftlichen, wirtschaftspolitischen und umweltökonomischen Entwicklung bei. Schwerpunkte der Verbandsarbeit liegen in den Bereichen Technik, Berufsbildung, Wirtschaft, Recht sowie Öffentlichkeitsarbeit. Die Geschäftsstelle des BTGA befindet sich in Bonn, er ist Partner und Mitglied der TGA Repräsentanz in Berlin.



Sperber vereint mittelständisches Unternehmertum mit verbandspolitischer Arbeit



Hermann Sperber bringt die Erfahrung der Trierer Sperber-Gruppe mit ein, die er zum mittelständischen Marktführer in der Großregion ausgebaut hat. Er ist darüber hinaus geschäftsführender Gesellschafter der Calvias GmbH mit Sitz in Trier. Die Calvias Gruppe vereinigt als Holding mehrere innovative fachspezifische Unternehmen. Dazu gehören die Sperber GmbH mit ca. 180 Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland und Luxemburg, die Sperber Tochtergesellschaft Krämer GmbH mit ca. 30 Mitarbeitern sowie die Dipl.-Ing. Gerhard Neuefeind GmbH mit 160 Mitarbeitern. Sperber bedient Kunden aus den Bereichen Krankenhaus, Industrie, Pharma, Datencenter, Einkaufscenter und Verwaltung. Zum technischen Dienstleistungsspektrum von Sperber gehören energetisch effiziente und anspruchsvolle Lösungen, insbesondere aus den Bereichen raumlufttechnische, kältetechnische, wärmetechnische und sanitäre Anlagen, ebenfalls der Tätigkeit als technischer Generalunternehmer. Im Februar dieses Jahres ist die LAG GmbH in der Calvias Gruppe aufgegangen. LAG ist mit 40 Mitarbeitern am Standort Neu-Isenburg spezialisiert auf die besonderen Erfordernisse der mechanischen technischen Gebäudeausrüstung und des Brandschutzes bei Flughäfen, ebenso in Verwaltungsgebäuden, Hotels, Hochhäusern und Industrie. Die Calvias Gruppe bleibt auf Expansionskurs und kann mit rund 410 Mitarbeitern und einer aktuellen Jahresleistung von nahezu 80 Mio. Euro die langfristig weiterwachsenden Märkte der mechanischen, technischen Gebäudeausrüstung sowohl im Sanierungs- als auch im Neubaubereich optimal bedienen. In diesem Jahr sind weitere Unternehmensakquisitionen seitens der Calvias GmbH bereits in Vorbereitung.