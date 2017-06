Mittelständische Innovationsunternehmen sind stets abhängig von vertrauenswürdigen Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Durch Industriespionage entstehen Unternehmen jährlich Schäden von mehreren 100 Millionen Euro. Für einige Firmen bedeutet dies oft das finanzielle Aus.



Beginnend mit dem Anwerben und Einschleusen von Angestellten und Entwicklern oder über den Einsatz technischer Spionagemittel setzt sich der Prozess schleichend fort. Konkrete Informationen zu Produkten und Entwicklungen gelangen so an Mitbewerber und Produktfälscher. Das Ergebnis der Spionage setzt sofort ein, ohne Vorwarnung existieren "eigene Produkte" bereits, Kunden werden abgeworben.



Ein erster Schritt dagegen durch die Detektive der Detektei Windschiegl ist der sogenannte Background Check bei Neueinstellungen von Mitarbeitern mit Zugang zu wichtigen Informationen und IT Systemen. Überprüfungen von Geschäftspartnern (Bonitätsprüfungen, Lieferantenscreening) und Bewerberüberprüfungen nehmen hierbei eine zentrale Rolle ein.

Ein weiterer Schritt kann die Verfolgung von Informationen und Kontakten zu Produktfälschern sein.



Die Detektei Windschiegl ist seit nunmehr 20 Jahren für Unternehmen weltweit tätig: das Ermitteln auf Messen, Observationen von gestohlenen Produkten und Informanten, Mitarbeiterüberprüfungen, ...... diese Einsatztätigkeiten sind für uns kein Fremdwort sondern gehören zum regelmässigen Bereich unserer Ermittlungen.

Wir sind stolz darauf einen Mitarbeiterstamm zu haben, der seit über 10 Jahren gleich geblieben ist. Durch eine faire Kostenabwicklung mit den Kunden und unseren Detektiven bieten wir eine hohe Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Professionalität.



Durch unser sehr gutes nationales und internationales Netzwerk, bestehend aus IT-Unternehmen, Softwareunternehmen, Spezialisten gegen Abhörspionage, eigene Recherchedienste und Observationseinheiten sind wir zeitnah einsatzfähig.



Egal ob sie in München, Augsburg, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Berlin, usw ansässig sind, Informationen zur Detektei Windschiegl erhalten sie in unverbindlichen Vorgesprächen unter der bundesweit kostenfreien Hotline 0800 1011479 oder unserer Webseite http://www.detektei-detektiv.de