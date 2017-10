SAP-Goldpartner FIS informiert am 13. Dezember 2017 in Grafenrheinfeld über wichtige gesetzliche Neuregelungen im Personalmanagement und SAP HCM zum Jahreswechsel.



EU-Datenschutzgrundverordnung, Digitale Lohnschnittstelle, neue Datenschnittstellen bei der Sozialversicherung – auf Personaler kommen zum Jahreswechsel 2017/2018 wieder zahlreiche Änderungen zu. Die FIS GmbH gibt auf ihrem HCM-Fachforum einen Überblick über alle wichtigen Neuheiten im Personalmanagement. Die traditionell stark nachgefragte Informationsveranstaltung findet in diesem Jahr am 13. Dezember am Firmensitz der FIS in Grafenrheinfeld statt.



Im Bereich der Lohnsteuer müssen sich Personaler ab dem 1. Januar 2018 mit der Digitalen Lohnschnittstelle beschäftigen. Neuerungen warten auch bei der Nettolohnoptimierung, der Beschäftigung freier Mitarbeiter und der Dienstwagenbesteuerung. Bei der Sozialversicherung gibt es künftig u. a. ein vereinfachtes Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Beitragsschuld. Außerdem müssen sich Personaler mit rvBEA vertraut machen: Ab dem 1. Januar 2018 haben Arbeitgeber die Möglichkeit, Anforderungen einer Gesonderten Meldung elektronisch anzunehmen. Dies ist das erste Verfahren im Rahmen des Projektes rvBEA (Bescheinigungen Elektronisch Anfordern). rvBEA beschreibt einen neuen XML-basierten Kommunikationsstandard zur DSRV. Über allen Themen thront die EU-Datenschutzgrundverordnung, die beträchtliche Auswirkungen für die Personalarbeit haben wird.



SAP HCM-Anwender erfahren beim HCM-Fachforum im Detail, wie sich die gesetzlichen Neuerungen im SAP-System niederschlagen bzw. darin umgesetzt werden können.



Veranstaltungsort: FIS GmbH, Am Sand 1, 97506 Grafenrheinfeld

Teilnahmegebühr: 320 € p. P. zzgl. gesetzl. MwSt.



Weitere Informationen und Anmeldung bis zum 17. November 2017 unter https://www.fis-gmbh.de. Aufgrund der traditionell großen Nachfrage werden Anmeldungen von mehr als zwei Teilnehmern desselben Unternehmens nachrangig berücksichtigt.