Das Medienzentrum des Rhein-Sieg-Kreises im Untergeschoss des Kreishauses bietet Schulen die Möglichkeit audiovisuelle Medien als Lehr- und Lernmittel für den schulischen Alltag online abzurufen. Rund 8000 Medien verschiedenster Art können demnach mittlerweile abgerufen werden.

Die früher als `Kreisbildstelle´ bezeichnete Einrichtung besteht seit Ende der 1920er Jahre. Bei ihr konnten Filme und andere audiovisuelle Medien ausschließlich ausgeliehen werden, kein Wunder, da es die Möglichkeiten dies online zu tun, ja auch noch nicht so lange gibt. Damals war man sicherlich überhaupt froh solch Medien überhaupt zu bekommen und in den schulischen Unterricht einbinden zu können. Obwohl auch solche Medien hin und wieder gefragt sind, so hat sich der Schwerpunkt doch hin zur elektronischen Wiedergabe hin entwickelt. So stehen die Medieninhalte als Datenpakete bereit und sind nahezu jederzeit und überall verfügbar, soweit die Datenverbindungen reichen.

Seit 2004 werden Medien über das Internet bereitgestellt und können von den schulischen Nutzern heruntergeladen oder unmittelbar aus dem Netz heraus abgespielt werden. Darüber hinaus besteht mittlerweile sogar die Möglichkeit Schülern einen befristeten Zugang auf bestimmte Medien zu ermöglichen, damit diese etwa auch zuhause ein Unterrichtsthema mit geeigneten und ausgewählten Videos vertiefen können.

Wie Rainer Land und Wolfgang Dax-Romswinkel, der pädagogische Leiter des Medienzentrums hervorheben, habe der Rhein-Sieg-Kreis als einer der ersten Kreise in Nordrhein-Westfalen konsequent den Schritt in die elektronische Medienbereitstellung beschritten. Dennoch seien nicht alle Schulen an das Breitbandnetz angeschlossen und nicht überall reiche die technische Ausstattung aus. Hierfür seien in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen in die Netze und in die Ausstattungen erforderlich. Angestrebt werde allen rund 200 Schulen in den 19 Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises ein breites Spektrum von Unterrichtsmedien kostenfrei und rechtssicher zur Verfügung zu stellen.