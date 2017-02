Das Georg-Kerschensteiner-Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Troisdorf konnte im Januar 49 Kfz-Mechatroniker, darunter drei Frauen, nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung ihre Gesellenbriefe aushändigen. 47 Absolventen hatten den Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik, zwei den Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik.

Im Rahmen der Freisprechung nutzten die Klassenlehrer die Gelegenheit, den dualen Partnerbetrieben und den Kollegen der überbetrieblichen Ausbildung, mit denen die schulischen Lerninhalte eng verzahnt sind, zu danken. Schulleiter Günter Schmidt und Hans Clasen, Schulamtsleiter des Rhein-Sieg-Kreises, ließen es sich nicht nehmen, persönlich zu den Auszubildenden zu sprechen und ihnen zu dem Erfolg zu gratulieren. Schulamtsleiter freeut5e sich darüber, dass nahezu alle Auszubildenden des Jahrgangs den Berufsabschluss erreicht und damit beste Voraussetzungen für ein erfolgreiches Berufsleben erlangt hätten.

Das Georg-Kerschensteiner-Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Troisdorf ist eines von vier Berufskollegs in Trägerschaft des Rhein-Sieg-Kreises. Das didaktische Angebot der Schule umfasst neben den industriellen und handwerklichen Metallberufen auch das Sozial- und Gesundheitswesen. Zurzeit besuchen rund 2700 Schülerinnen und Schüler das Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Troisdorf.