Aus dem Bericht 2016 der Zentrale Vergabestelle des Rhein-Sieg-Kreises (ZVS), welche diesem Bau- und Vergabeausschuss vorlegte, geht hervor, dass die ZVS auf eine elektronische Vergabe an und Angebotsabgabe von Unternehmen setzt. Thomas Nitschke, Leiter des Amtes für Personal und Allgemeine Dienste, wirbt für die konsequente Nutzung der papierlosen E-Vergabe, da diese das Vergabeverfahren vereinfache, da diese grundsätzlich elektronisch über die vollständig webbasierte E-Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de durchgeführt würden. Zudem bestehe jedoch auch weiterhin, allerdings auch nur so lange dies rechtlich zulässig sei, eine Möglichkeit der schriftlichen Angebotsabgabe.

Im Berichtsjahr wurden demnach 367 Vergabeverfahren über die ZVS abgewickelt, gegenüber dem Vorjahr 2015 bedeutet das eine leichte Zunahme um 41 Verfahren. Von den 216erVerfahren entfielen 287 auf sogenannte Dienst- und Lieferleistungen nach VOL/A. Dies beinhaltet alles, was den Betrieb „am laufen hält“, und reicht damit von der Beschaffung von Technik über Mobiliar Schreibtische bis hin zu Arbeitsmaterialien wie Kopierpapier oder Bleistifte. Ferner gab es 40 Vergaben für Bauleistungen und vier für freiberufliche Leistungen. Darüber hinaus begleitete die ZVS 154 Vergaben, die federführend von den Fachbereichen durchgeführt wurden.

Die Vergabe unterliegt strengen gesetzlichen Kriterien. Aufgrund der Erfordernis die Vergabereform 2016 der EU-Richtlinien zur Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen, welche durch den Gesetzgeber mit Wirkung vom 18.04.2016 in nationales Recht umzusetzen, beschäftigte diese nicht nur die Mitarbeiter der ZVS, sondern auch die kommunalen Vergabestellen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit hatte die ZVS in 2016 den kreisangehörigen Kommunen die Teilnahme an einem Inhouse-Seminar zur Vergabe von Bau- beziehungsweise Liefer- und Dienstleistungen nach der Vergaberechtsreform angeboten; dem 15 kommunale folgten.

Wer an dem aktuellen Bericht der ZVS interessiert ist, kann dies wahlweise über das digitale Kreistags-Infosystem nachlesen, oder über die Oberrubrik Bürgerservice mit weiteren Klicks zum Bürgerinfoportal als PDF (Bau- und Vergabeausschuss 26.01.2017 )herunterladen