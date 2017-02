Für 40 Industriekaufleute endete am 30. Januar 2017 mit einer feierlichen Verabschiedung ihre Schulzeit am Berufskolleg Siegburg. feierlich verabschiedet, unter ihnen vier Prüflinge den eigentlich auf drei Jahre ausgelegten Ausbildungsvertrag vorzeitig nach bereits 2,5 Jahren beenden konnten. Die Klassenlehrer Bettina Otto, Bernd Korff, Rudolf Vonberg und Dirk Overbeck gratulierten den Auszubildenden mit 2,5-jährigen Lehrverträgen zur bestandenen IHK-Prüfung und überreichten die Berufsschulabschlusszeugnisse. Glückwünsche kamen auch von Schulleiterin Daniela Steffens sowie stellvertretend für den Bildungsgang Industrie von Astrid Brückweh.

In ihrer Ansprache vor eingeladenen Vertreterinnen und Vertretern der Ausbildungsbetriebe, der Fachschaft sowie Familienmitgliedern und Freunden stellten Astrid Brückweh und Daniela Steffens Engagement und Erfolg der Schülerinnen und Schüler heraus und lobten dabei auch die Industriebetriebe im Rhein-Sieg-Kreis, die auch in Zukunft in Ausbildung investieren und Auszubildende einstellen.

Zweimal wurde die 1,0 als Abschlussnote vergeben: Dominique Willms und Fabian Stanzel konnten sich hierüber freuen, für gute Leistungen wurden außerdem Juliane Engels, Christin Fischer, Nadine Ahrens, Kira Haas, Evelyn Kasemir und David Goerschel gewürdigt.