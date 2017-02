Schüler der Jahrgangsstufe 12 des Wirtschaftsgymnasiums Siegburg stellten ihr 2017er-Projekt „Hessiantag#“ vor. Das Schulprojekt, bei dem die Schüler ein Produkt entwickeln produzieren und vermarkten sollen, findet mittlerweile zum fünften Mal statt. Natürlich zahlt das von den Schülern gegründete Unternehmen auch Löhne, Steuern und Abgaben.

In diesem Jahr fiel die Entscheidung nach einer Marktanalyse zwischen einer Abdeckung fürs Mobiltelefon und einem Jutebeutel, der nach ökologischen und ethischen Gesichtspunkten hergestellt werden sollte, auf letzteres.

Mit dem in der englischen Hauptstadt ansässigen Jute-Weltmarktführer "Supreme Creations" fand man einen starken Partner, der nach eigenem Bekunden in Indien unter "menschenwürdigen Verhältnissen" fertigen lässt und daher das Fairtrade-Siegel trägt. Erhältlich sein soll der Jute-Beutel ab April, der Preis soll zwischen sieben und zehn Euro liegen.

Was bedeutet Hessiantag#? Nun, `Hessian´ ist die englische Name für die Jutefaser, der Name `Hessiantag#´damit ein Wortspiel.