Die Gründungsakademie des Rhein-Sieg-Kreises, bei der es sich um ein gemeinsames Projekt des Referats Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung mit der Kreisparkasse Köln handelt, kann mittlerweile auf eine über zehnjährige (Erfolgs-)Geschichte zurückblicken. Seit Juni 2006 bot sie knapp 530 Workshops an, welche in der Regel drei Stunden, oftmals auch ganztägig an einem Samstag, angeboten wurden. Das Sektrum an Themen, die dabei erörtert wurden, war vielfältig, reicht etwa von der Umwandlung einer Idee hin zu einem Unternehmenskonzept bis hin zu allen Fragestellungen, die eine selbstständige Tätigkeit mit sich bringt. Bei rund 15 Teilnehmern pro Workshop, haben rund 7.900 Personen von den Inhalten der Workshops profitiert und in die Gründung und den Aufbau ihres Unternehmens einfließen lassen können. Der Flyer mit den Veranstaltungen für das erste Halbjahr 2017 und weitere interessante Informationen stehen im Internet zur Verfügung.