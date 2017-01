Am 8. Februar 2017 erfahren interessierte Arbeitgeber in der Veranstaltung „Mit Familienbewusster Personalpolitik die Arbeitgebermarke stärken“, wie sie in Zeiten des angeblichen Fachkräftemangels und des demografischen Wandels die besten Mitarbeiter finden und binden können. Veranstalter ist das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bonn/Rhein-Sieg, Kooperationspartner das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA). Unter anderem werden sich Sibylle Stippler und Zuzana Blazek vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung in ihrem Vortrag mit der „Arbeitgebermarke mit Substanz: Familienbewusste Personalpolitik als Schlüssel“ beschäftigen.

Die Veranstaltung findet statt am 8. Februar in der Zeit von 16 bis 19 Uhr im Universitätsclub Bonn in der Konviktstraße 9. Der Eintritt ist zwar frei, dennoch wird um eine Anmeldung per Mail bis zum 3. Februar gebeten.