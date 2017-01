Besitzer von Immobilien kennen das, das Objekt ist nicht mehr das jüngste und entspricht nicht mehr den modernen Erfordernissen, Sanierungen energetischer Art oder einer effektiveren Dämmung sind angeraten. Seit 2013 gab es ein dreijähriges Pilotprojekt für Bornheim, Lohmar und Ruppichteroth mit einer zentralen, unabhängigen Anlaufstelle, der Energieagentur Rhein-Sieg. Dank finanzieller Unterstützung von Banken, Sparkassen und Energieversorgern der Region und der Verbraucherzentrale NRW als fachlichen Kooperationspartner ist das Projekt anerkannt und hat bestand. Zudem ist eine Ausdehnung auf das gesamte Kreisgebiet angestrebt.

Zum vielfältigen Angebot der Energieagentur gehören Vorträge, Informationsveranstaltungen, Beratungssprechstunden in den Rathäusern ebenso wie die Durchführung der Aktion „Energiespardetektive“ an den Schulen und die Vor-Ort-Beratung bei den Bürgern zuhause. Die Vor-Ort-Beratung soll besonders gut in Anspruch genommen werden. Dabei geht der Energieberater mit den Eigentümern durch das Haus und bespricht Punkt für Punkt mögliche Sanierungsmöglichkeiten. Die Informationen werden in einem umfangreichen Beratungsbericht mit allen Empfehlungen, den geschätzten Kosten und den Fördermöglichkeiten zusammengefasst zur Verfügung gestellt. Der Umweltdezernent des Rhein-Sieg-Kreises, Christoph Schwarz, zieht eine positive Bilanz der Energieagentur, denn mehr als 2.000 Bürgerinnen und Bürger der drei Kommunen hätten sich zwischenzeitlich über das Beratungsangebot informiert, es habe etwa 250 Hausbesuche gegeben sowie über 1000 Bürgerinnen und Bürger kamen zu den Vorträgen und Beratungssprechstunden in die jeweiligen Rathäuser.

Darüber hinaus wurden mehr als 500 Schulkinder als „Energiespar-Detektive“ ausgebildet und verteilten als Multiplikatoren Energiespartipps im Familien- und Freundeskreis.