Durch den stetig steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen für unter Dreijährige in den Gemeinden Alfter, Swistal und Wachtberg benötigt das Kreisjugendamt dringend qualifizierte Personen zur Tagespflege. Für die Erteilung einer Pflegeerlaubnis ist die Teilnahme an einem Qualifizierungskurs nach dem Curriculum des Deutschen Jugendinstituts (DJI) verpflichtend vorgeschrieben. Der Kurs umfasst 160 Unterrichtsstunden und schließt mit einer Prüfung. Die erfolgreichen Absolventen erhalten das Zertifikat `Qualifizierte Tagespflegeperson´.

Informationsabende für den Qualifizierungskurs Kindertagespflege finden am 23. März in Alfter-Oedekoven, Rathaus, Am Rathaus 7, und am 29. März in Bornheim-Roisdorf, Jugendamt, Brunnenallee 31, jeweils von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr, statt. Die Teilnahme am Infoabend ist Voraussetzung für die Teilnahme am Qualifizierungskurs. Interessenten für den kostenfreien Besuch des Infoabends melden sich bitte bei der Volkshochschule (VHS) Bornheim/Alfter bei Verena Salber an.

Der nächste Qualifizierungskurs in Bornheim/Alfter beginnt dann am 08. Mai und findet jeden Montagabend von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr außerhalb der Ferienzeiten sowie zusätzlich an neun Samstagen von 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das städt. Familienzentrum Haus Regenbogen, Knippstr. 7, Bornheim. Interessierte werden gebeten mit Birgit Dewitz vom Jugendhilfezentrum für Alfter, Swisttal und Wachtberg Kontakt aufzunehmen.

Wer in einer anderen Gemeinde oder Stadt wohnt, wird gebeten, sich an das dort örtlich zuständige Jugendamt zu wenden.