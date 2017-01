Der Rhein-Sieg-Kreis hat im vergangenen Jahr seine technische Ausrüstung modernisieren können. So warnte am 9. August erstmals die Warn-App `Nina´ vor dem Großbrand in einer Troisdorfer Lagerhalle. Dabei handelt es sich um eine Notfall-Informations- und Nachtichten-App. Zusammen mit dem modularen Warnsystem `MoWAS´ soll sie die Bevölkerung nunmehr standortgenau über potentielle Gefahrenlagen informieren.

Darüber hinaus wurde auch der störanfällige analoge Sprechfunk modernisiert. Sogenannte `Arbeitsinseln´ (für Rettungsdienst, Brandschutz, Krankentransport und Flächenlagen) verbessern nun organisatorisch das aktuelle Tagesgeschäft in der Leitstelle und im Lagezentrum des Kreises. Für den Fall eines Ausfalls des Systems konnte zudem die Leitstelle der Feuerwehr Bonn als Partner gewonnen werden. In diesem Jahr soll diese „Sicherheits-Kooperation“ weiter ausgebaut werden. Der Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutzes des Kreises, Rainer Dahm, sieht zum einen den Kreis gut aufgestellt, zum anderen arbeite man an einer weiteren Optimierung. So soll eine kreisweite Stabssoftware zukünftig den gemeinsamen Informationsstand zwischen Leitstelle, Führungsstellen, Einsatz- und Verwaltungsstäben sicherstellen. Darüber hinaus mache man sich bereit für den Empfang von „eCalls“, den Empfang von Fahrzeugnotrufen. Ab 2018 müssen neue Kraftfahrzeuge mit dieser neuen Notruftechnik ausgestattet sein.