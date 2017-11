Am 4. November eröffnete der Energieversorger Rhenag auf der Kaiserstraße in Siegburg, etwa auf Höhe des Zugangs zum C&A, ein Ladenlokal, in dem man sich nun fortan neben dem Bürogebäude in der Bachstraße auch hier ebenso über die Dienste und Angebote des Unternehmens informieren wie auch Verträge abschließen oder modifizieren kann.

Rhenag-Vorsitzender Dipl.-Ing. Kurt Rommel und Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn durschnitten das symbolische Band vor dem Eingang zum Geschäftslokal, anschließend hatten die diesem, Ereignis beiwohnenden Kunden sowie interessierte vorbeiflanierende Passanten Gelegenheit zu einen zu einem Rundgang durch das Ladenlokal. Sowohl drinnen, wie auch vor dem Eingang hatten sie Möglichkeit zu einem ersten informellen Austausch über das auch hier angebotene Angebotsspektrum bei gekühlten alkoholischen wie nichtalkoholischen Getränken und kleinen Häppchen.

In ihren Grußworten hoben sowohl der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, als auch Siegburgs Bürgermeister; die Bedeutung der Kundennähe hervor. Man wolle, so Rommel, den Bürgern näher kommen, da das Bürogebäude des Unternehmens an der Bachstraße wohl doch ein wenig abseits des Stromes der Laufkundschaft liege. Der Bürgermeister stellte zudem heraus, er sei erfreut darüber, dass die Unternehmen der Region, die von den Bürgern getragen würden, erkannt hätten sich zunehmend in der Region zu engagieren und so wieder etwas an die Bürger zurückgeben würden. Als weitere Beispiele neben der Rhenag nannte er hierbei etwa die lokalen Geldinstitute. Sowohl Rommel als auch Huhn wiesen aber auch darauf hin, dass diese Shop-Eröffnung gewissermaßen ein Test darstelle, ob die Überlegungen des Unternehmens von den Bürgern auch wie gedacht angenommen würden.