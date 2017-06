PD23 @ Alte Feuerwache ist Ihre Eventmanagement- und Eventmarketingagentur in Ibbenbüren! Die junge und dynamische Agentur organisiert Firmenevents, private Veranstaltungen, Incentives, Messen Oldtimerausfahrten und Trials! Außerdem verfügt das Unternehmen über diverse Oldtimer! Unter anderem können Sie in Ibbenbüren ein Käfer Cabrio, einen Karmann Ghia, ein Goggomobil oder auch einen Opel Blitz Partybus mieten! In Ihren Räumlichkeiten in der Alten Feuerwache am Püsselbürener Damm stehen zudem Schulungs- und Seminarräume, ein Partyraum und eine große Fläche im Oldtimermuseum für Ihr Event zur Verfügung!



Wer mehr über die Ibbenbürener Eventagentur die Möglichkeit Oldtimer in Ibbenbüren zu mieten und über die Veranstaltungsräume erfahren möchte, findet auf der Homepage www.pd23.de ausführliche Infos.





Kontakt:



PD23 @ Alte Feuerwache

Püsselbürener Damm 23

49477 Ibbenbüren



Tel. 05451 9542960

Email: info@pd23.de