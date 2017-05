Seit April dieses Jahres ist die Ibbenbürener Steuerberatersozietät Keller mit ihrer neuen Homepage online. Mit dem Website-Relaunch, erstellt von der ortsansässigen Werbeagentur Hechelmann // Kröger, ist der Internetauftritt jetzt noch kundenorientierter. Die klare Struktur der anwenderfreundlichen Website mit Rubriken wie „Leistungen“, „Downloads“ oder „News“ führt den Besucher direkt zu den gesuchten Informationen. Darüber hinaus können Mandanten jetzt über www.kellerstb.de Beratungsgespräche online buchen.



Vielfältiges Leistungsspektrum



Die Sozietätspartner Ulrich und Nico Keller vertreten aus den unterschiedlichsten Branchen und Lebensbereichen deutschlandweit Unternehmer, Freiberufler sowie Privatpersonen. Dabei steht die Kanzlei ihren Mandanten mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz zur Seite. Das Leistungsspektrum ist vielfältig: Neben klassischer Steuerberatung, Lohn- und Finanzbuchhaltung bieten die Steuerprofis zudem eine betriebswirtschaftliche Beratung an. Diese umfasst auch eine individuelle Existenzgründungsberatung. Seit Anfang des Jahres ist die Testamentsvollstreckung neu im Leistungsspektrum.



Hoher Qualitätsanspruch



Um eine professionelle Beratung zu bieten, besucht das gesamte Team regelmäßig Schulungen und Fortbildungen. So erwarb Nico Keller die Zusatzqualifikation „zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)“. Aber nicht nur die fachliche Qualifikation, auch der moderne Kundenservice steht im Fokus der Steuerkanzlei Keller: Neben den verschiedenen Online-Serviceleistungen können Mandanten bereits seit 2013 fehlende Steuerunterlagen per Smartphone mit der eigenen Kanzlei-App einfach und sicher der Steuerkanzlei zuschicken.