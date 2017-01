Kapitallebensversicherungen stehen in Deutschland bei der privaten Altersvorsorge nach wie vor an erster Stelle. Während die Zinsen sich in einem Rekordtief befinden, sind die Erträge der Versicherer eingebrochen. Die verunsicherten Kunden fragen sich, wie sicher ihre Altersvorsorge noch ist. So wurden die Überschussbeteiligungen bei vielen Versicherungsanbietern bereits gesenkt und der Verbraucher zweifelt, ob auch die Garantiezinsen demnächst in Frage gestellt werden.



Verträge kündigen?



Der Versicherte sollte sich vor einer Kündigung allerdings gut beraten lassen. "Verwaltungs- und Vertragsabschlusskosten gehen meist verloren" sagt Mathias Willmann von der R&P Finance GmbH aus Bielefeld. "Angst ist in der Regel ein schlechter Ratgeber. Die Versicherung sowie die Alternativen für die Altersvorsorge sollten erst genau geprüft werden." Als unabhängige Finanzberatung sei R&P darauf spezialisiert, die Gesamtsituation der Kunden zu prüfen. Gerade bei der Altersvorsorge müssten die finanzielle Situation als auch die Risikovorsorge abgewogen werden. Nur bei einem ungünstigen Versicherungsvertrag oder wenn das Geld in einer anderen Anlageform besser und sicher aufgehoben ist, sei eine Kündigung anzuraten.



Kann sich ein Neuabschluss noch lohnen?



Ähnlich verhält es sich beim Abschluss neuer Verträge. Während Verbraucherschützer aufgrund der unsicheren Verzinsung und der Verwaltungs- und Abschlussgebühren von Neuverträgen abraten, sehen Finanz- und Versicherungsexperten die Lage differenzierter. "Man muss sehen, wie der Versicherer das Geld anlegt und in welcher Situation der Anleger sich befindet" so Mathias Willmann. Gerade Versicherungspolicen, die die Berufsunfähigkeit mit abdecken, könnten eine sinnvolle Anlage sein. Generell gelte es, sich das jeweilige Produkt genau anzuschauen. Denn es geht letztlich um eine Anlage auf Jahrzehnte hinaus.







