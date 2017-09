Das Handels-, Service- und Industriedienstleistungsunternehmen ERIKS (Hauptsitz Bielefeld) hat zum 1. September 2017 seine deutschen Gesellschaften zur ERIKS Deutschland GmbH zusammengeführt. Die rechtskräftige Verschmelzung vereint zehn ERIKS Tochtergesellschaften*

und soll für eine noch leistungsstärkere Betreuung der Kunden sorgen.



Tiefgreifende Umstrukturierung

Mit der Verschmelzung der deutschen ERIKS-Tochtergesellschaften geht eine umfassende Umstrukturierung einher. So hat ERIKS neben den 21 Regional-Centern bundesweit ausgerichtete, einheitlich aufgebaute Produktbereiche eingeführt. Diese Business Units (Dichtungs- und

Polymertechnik, Arbeitsschutz und Betriebsunterhalt, Flachdichtungen, Industrieschlauchtechnik, Hydraulik und Pneumatik, Wälzlager/Mechanische Antriebstechnik, Elektrische Antriebstechnik, Industriearmaturen und Regeltechnik) sollen künftig dazu beitragen, Kunden standort- und

regionsunabhängig mit umfassender technischer Expertise zu betreuen.



Die Unternehmensstrukturen sind vereinheitlicht, interne Prozesse optimiert worden; zudem wurde zusätzliches Personal eingestellt, wie z.B. Application Engineers für die Fachberatung der Kunden. „Die Maßnahmen zur Umstrukturierung sind tiefgreifend. Sie werden ERIKS voranbringen und für den Erfolg auch in der Zukunft aufstellen“, sagt Dr. Britta Giesen, Geschäftsführerin von ERIKS Deutschland. „Auf diese Weise konzentrieren wir uns noch stärker auf Kundenbedarf und ganzheitliche Kundenbetreuung. Als führender Industriedienstleister und Anbieter von Maschinenbaukomponenten, Werkzeugen und Wartungsprodukten sind wir so dazu in der Lage, unsere Kunden noch schneller, flexibler und besser fachkundig zu beraten und mit den benötigten Produkten zu beliefern, sagt Dr. Giesen. „Daneben schaffen wir mit mehr Planungssicherheit, hohe

Produktverfügbarkeit und eine starke Produkt-/Anwendungsspezialisierung durch Application Engineering: deutliche Vorteile, von denen unsere Kunden profitieren!“



Die ERIKS Unternehmensgruppe

Die ERIKS Unternehmensgruppe zählt zu den führenden, international tätigen Handels-, Service- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Zulieferindustrie. Sie bietet Produkte der Dichtungs-, Kunststoff-, Fluid-, Antriebs- und Lagertechnik, Werkzeuge, Wartungsprodukte sowie technische und logistische Dienstleistungen. Mit rd. 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ERIKS gegenwärtig an über 350 Standorten in 21 Ländern vertreten. Der Kundenkreis umfasst Erstausrüstern (OEM) ebenso

wie Instandhaltungskunden (MRO), Wiederverkäufer und Serviceunternehmen bis hin zu Projektgesellschaften und Anlagenbauern in aller Welt.



* folgende ERIKS-Gesellschaften sind zum 1. September 2017 zur ERIKS Deutschland GmbH zusammengeführt: ERIKS NordWest GmbH; ERIKS NordOst GmbH; ERIKS West GmbH; ERIKS SüdWest GmbH; ERIKS Bayern GmbH; ERIKS Nord GmbH; ERIKS Hessen GmbH; ERIKS GmbH; Maag Technic GmbH; ERIKS Industriedichtungen GmbH. Folgende Unternehmen sind nicht in die ERIKS Deutschland GmbH übergegangen, gehören jedoch weiterhin zur ERIKS Unternehmensgruppe: AMG-PESCH GmbH; schmitztechnik GmbH sowie Siekmann Econosto GmbH & Co. KG.