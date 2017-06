Wer sich mit Zutrittskontrolle und Sicherheitstechnik befasst kommt an primion nicht vorbei. Die individuellen Systeme basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung, sind zertifiziert und weltweit tausendfach erfolgreich im Einsatz. Auf der SicherheitsExpo in München zeigt primion vom 4. bis 6. Juli 2017 sein komplettes Leistungsspektrum für alle Branchen: Lösungen für das integrierte Gefahrenmanagement, für die moderne Besucherverwaltung und nachhaltige Zugangslösungen. Die neueste Soft- und Hardware wird aktuell ergänzt um die elektronischen Schließlösungen von Opertis, deren Lösungen für mittelgroße und kleine Unternehmen primion im vergangenen Jahr als Ergänzung ins bestehende Produktportfolio mit aufgenommen hat. Halle 4 Stand D02, gleich beim Eingang!









Die primion Group

Die primion Group ist eine international aufgestellte Firmengruppe mit Niederlassungen in ganz Europa und einem weit verzweigten internationalen Partnernetzwerk. primion entwickelt, produziert und installiert Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssoftware und -hardware sowie Systeme für das umfassende Sicherheitsmonitoring. primion, die Töchter OPERTIS in Deutschland, primion S.A.S. in Frankreich, GET in Belgien und den Niederlanden sowie DIGITEK in Spanien und die weltweit agierenden Partnerfirmen sind auch für den Vertrieb und natürlich den After-Sales-Support verantwortlich.



primion bietet kundenspezifische Lösungen aus standardisierten Elementen für die Sicherheitstechnik und das Gefahrenmanagement für zum Teil hochsensible Infrastrukturen wie Flughäfen, Forschungseinrichtungen, Banken, öffentliche Einrichtungen, große Handelsketten etc. Mit zuverlässigen Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen, innovativen Produkten und Top-Consulting gehört die primion Group zu den Top 3-Anbietern im Markt. Erstklassige Referenzen rund um den Globus, zahlreiche Auszeichnungen und Zertifikate sowie international begehrte Design-Preise untermauern diesen Anspruch. Mehr als 5.000 Kunden weltweit vertrauen den primion-Lösungen. Diese sind unter anderem an den internationalen Flughäfen Berlin-Brandenburg und Frankfurt sowie bei der deutschen Telekom, der norwegischen Telenor-Gruppe, bei Campina in Belgien, DB Schenker in Frankreich oder bei VW, in zahlreichen öffentlichen Einrichtungen wie Banken, Kliniken, Schulen oder Sporteinrichtungen installiert.



Opertis bietet maßgeschneiderte Lösungen für mittelgroße und kleine Systeme. eLOCK überzeugt durch Modularität und Upgrade-Fähigkeit. OPERTIS bietet optimale Kundenunterstützung mit sicheren, komfortablen und wirtschaftlichen Produktlösungen, umfassenden Beratungs- und Schulungsangeboten sowie einem TÜV-geprüften Qualitätsmanagement-System.