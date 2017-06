Auch im kommunalen oder genossenschaftlichen Wohnungsbau spielt der Schutz von Menschen und Werten eine große Rolle. Schließsysteme für Eingangs- und Wohnungstüren müssen einfach zu bedienen und zu warten sein, dürfen aber in der Regel das Budget nicht übermäßig belasten. Mit dem elektronischen Schließsystem eLOCK eXpert erweitert OPERTIS das Angebot an nachhaltigen Schließsystemen um ein effizientes und kostengünstiges Access-on-Card-System.

Durch eLOCK eXpert ist die durchgängige Objektausstattung sichergestellt. Für unterschiedliche Türen stehen Zylinder, Schlösser und Wandleser zur Verfügung. Die Vergabe oder Änderung sowie der Entzug von Schließberechtigungen ist im Offline-System denkbar einfach. Die Berechtigungsdaten werden auf dem Transponder gespeichert; die Programmierung der Transponder erfolgt über die NFC-Schnittstelle am PC, Tablet oder ein Wandleser Terminal. Zur Programmierung der Tür-Komponenten und Transponder wird lediglich ein NFC Stick benötigt. Kostspieliges Programmier-Equipment ist nicht notwendig. Die Einstiegskosten für eine elektronische Schließanlage reduzieren sich dadurch erheblich.

Die Signalisierung von berechtigten oder unberechtigten Zutrittsversuchen oder System-Meldungen erfolgt mittels Licht- und Tonsignalen, die wahlweise einzeln aktiviert oder deaktiviert werden können. Dieses 2-Sinne-Prinzip ermöglicht die Nutzung auch bei Einschränkungen des Seh- oder Hörvermögens.

Die verschiedenen Tür-Komponenten werden mittels aktuellster Lese-Technologien vom Typ MIFARE® DESFire® bedient. Bereits vorhandene Transponder können ebenso genutzt werden, wie die von OPERTIS angebotenen MIFARE® DESFire® EV1 8K-Transponder. Auch die Software bietet günstige Lizenzmodelle. Sie arbeitet modular, d.h. es müssen nur die benötigten Funktionen und Lizenzen aktiviert werden. Weitere Funktionen sind jederzeit zuschaltbar.

Die primion Group

Die primion Group ist eine international aufgestellte Firmengruppe mit Niederlassungen in ganz Europa und einem weit verzweigten internationalen Partnernetzwerk. primion entwickelt, produziert und installiert Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssoftware und -hardware sowie Systeme für das umfassende Sicherheitsmonitoring. primion, die Töchter OPERTIS in Deutschland, primion S.A.S. in Frankreich, GET in Belgien und den Niederlanden sowie DIGITEK in Spanien und die weltweit agierenden Partnerfirmen sind auch für den Vertrieb und natürlich den After-Sales-Support verantwortlich.

primion bietet kundenspezifische Lösungen aus standardisierten Elementen für die Sicherheitstechnik und das Gefahrenmanagement für zum Teil hochsensible Infrastrukturen wie Flughäfen, Forschungseinrichtungen, Banken, öffentliche Einrichtungen, große Handelsketten etc. Mit zuverlässigen Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen, innovativen Produkten und Top-Consulting gehört die primion Group zu den Top 3-Anbietern im Markt. Erstklassige Referenzen rund um den Globus, zahlreiche Auszeichnungen und Zertifikate sowie international begehrte Design-Preise untermauern diesen Anspruch. Mehr als 5.000 Kunden weltweit vertrauen den primion-Lösungen. Diese sind unter anderem an den internationalen Flughäfen Berlin-Brandenburg und Frankfurt sowie bei der deutschen Telekom, der norwegischen Telenor-Gruppe, bei Campina in Belgien, DB Schenker in Frankreich oder bei VW, in zahlreichen öffentlichen Einrichtungen wie Banken, Kliniken, Schulen oder Sporteinrichtungen installiert.

OPERTIS bietet maßgeschneiderte Lösungen für mittelgroße und kleine Systeme. eLOCK überzeugt durch Modularität und Upgrade-Fähigkeit. OPERTIS bietet optimale Kundenunterstützung mit sicheren, komfortablen und wirtschaftlichen Produktlösungen, umfassenden Beratungs- und Schulungsangeboten sowie einem TÜV-geprüften Qualitätsmanagement-System.