Tragen Sie als IT-Vertriebsbeauftragter (m/w) oder als System Engineer (m/w) aktiv Ihren Teil zur Erfolgsgeschichte der hamcos bei.



hamcos stellt ein - jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Teil der hamcos IT Service GmbH zu werden! Zur Verstärkung unseres kompetenten und hochmotivierten Teams schreiben wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende offene Stellenangebote aus:



IT-Vertriebsbeauftragter (m/w)

IT System Engineer (m/w)

IT System Engineer (m/w) Data Center

IT System Engineer (m/w) Schwerpunkt Microsoft



Weitere Informationen zur jeweiligen Stelle erhalten Sie unter den einzelnen Links. Wir bieten Ihnen verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Arbeitsangebote in einem hochmotivierten Team mit viel Freiraum für fachliche und persönliche Weiterentwicklung. Es erwartet Sie ein interessantes und breites Arbeitsspektrum sowie ein offenes und angenehmes Betriebsklima mit kurzen Informationswegen.



Die hamcos IT Service GmbH mit Sitz in Hohentengen ist der größte IT-Dienstleister im Landkreis Sigmaringen und einer der größten Infrastruktur- und Cloud-Lösungsanbieter in der Region Bodensee-Oberschwaben, Hegau und Schwäbische Alb. Das inhabergeführte Unternehmen, welches bereits seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert ist bankenunabhängig finanziert und somit sehr solide aufgestellt. Es beschäftigt heute an seinen drei Standorten Hohentengen, Weingarten und Dettingen unter Teck rund 60 Mitarbeiter.



Als zertifizierter Vertriebs- und Servicepartner namhafter, meist marktführender Soft- und Hardwarehersteller bietet die hamcos ihren Kunden hochwertige Dienstleistungen und innovative IT-Lösungen an.



Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins bevorzugt per E-Mail an: bewerbung(at)hamcos.de.