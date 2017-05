Jetzt zugreifen! Der LG Monitor 24MB56HQ-B für nur € 115,00 *



- 60,45cm (23,8") IPS Office Monitor mit stromsparendem LED Backlight und 12,7 mm schmalem Rahmen

- Schnelles AH-IPS Panel mit Werkskalibrierung und 6 Achsen Farbkontrolle für konsistente Farben und scharfe brillante Kontraste

- Dreifach schaltbare Reaktionszeit (Overdrive) für perfektes Gaming ohne Schlierenbildung oder Farbsäume

- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten mit HDMI oder analogem VGA Anschluss und Kopfhörerausgang

- Hohe Ergonomie durch TÜV-GS und TCO6.0 Zertifizierung mit 110 mm höhenverstellbaren Dreh-und Neigefuß

- ReaderMode (HotKey) für optimale Augenschonung und Augenkomfort beim Lesen von Textendurch papiergleich optimierteBildeinstellungen

- Flicker Save Backlight Technologie sorgt für maximale Augenschonung und vermeidet Flimmern jeglicher Art

- Dual Smart Solution Package vereinfacht Dual Monitor Einstellungen, erweitert Ihre Taskleiste oder ermöglicht Dual Webansicht

- Unterschiedliche Bildmodi für PC (User, Text, Foto, Kino, Gaming) oder AV (User, Natürlich, Standard, Kino)

- SUPER Energy Saving Funktion reduziert den Energieverbrauch nochmals um bis zu 30% gegenüber herkömmlichen LED Geräten ohne Performanceverlust

- Vorbereitet für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI



Displaytyp



Displaytyp: TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Blacklight

Bildschirmdiagonale: 60,45 cm / 23,8“

Bildformat: 16:9

Native Auflösung: 1920x1080



Bild



Helligkeit (cd/m²): 250

Farbdarstellung: 16,7 Mio.

Formatumschaltung: von 4:3 auf 16:9

Betrachtungswinkel:

horizontal/ vertikal: 178° (CR 10:1)



Monitor



Schnittstellen: HDMI (digitale Schnittstelle), VGA (analoge Schnittstelle)

Eingangsbuchse: HDMI, 15 pol. D-SUB

Ausgangsbuchse: Audio out 3,5 mm Klinke

Gehäusefarbe: Front Mattschwarz, Rückseite Schwarz, Fuß Schwarz

VESA Plug & Play: DDCCI

Ergonomische Standards: TCO6.0, TÜV-GS

Prüfzeichen: CE, FCC-B, UL, cUL, EPA Energy Star 6.0



Bedienung



Neigungswinkel vertikal: 20° nach oben, 5° nach unten

Drehwinkel horizontal: 356°

Höhenverstellung: 110 mm



Zum Download: Weitere technische Informationen auf dem LG Datenblatt Monitor 24MB56HQ-B.

