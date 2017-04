Am 27.04.2017 veranstaltet hamcos zum Girls‘ Day einen speziellen Workshop für Schülerinnen ab der fünften Klasse. Komm vorbei und nutze diese Möglichkeit, um spannende IT Ausbildungsberufe kennenzulernen!



Bei hamcos ist IT nicht Männersache!



Der Frauenanteil in IT-Berufen ist leider immer noch viel zu gering und die IT-Branche wird weltweit als eine Männerdomäne bezeichnet. hamcos möchte mit dem Girls‘ Day hier entgegenwirken und Mädchen dazu ermutigen, sich auch in Berufsfeldern der IT umzuschauen.



Zudem können Schülerinnen erste Kontakte in der Branche knüpfen, die sich später möglicherweise etwa für eine Ausbildungsbewerbung nutzen lassen. Bei hamcos werden die Mädchen auch junge Frauen kennenlernen, die momentan bei hamcos in der IT tätig sind und in denen sie eine Vorbildfunktion erkennen können. Der Girls‘ Day ist deutschlandweit der größte Berufsorientierungstag für Schülerinnen.



Der IT-Dienstleister hamcos lädt dich zu einem halbtägigen Firmenbesuch ein. Nutze diese Chance und besuche uns am 27.04.2017 von 9.00-13.00 Uhr, um folgende Ausbildungsberufe hautnah kennenzulernen:



Fachinformatikerin (Systemintegration)

IT – Systemkauffrau



Weitere Informationen und die Online-Anmeldung findest du unter: https://www.girls-day.de/aktool/ez/eventvcard.aspx?id=62882