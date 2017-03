hamcos lädt Sie am 13.03.2017 zu der hamcos Datenschutz TechDemo ein. Melden Sie sich jetzt an!



Datenschutz als Vertrauenssache.

Und was wir für Sie leisten können.



Datum: Montag, 13.03.2017

Termin: 13:30 – 16:30 Uhr

Zur Anmeldung



Regelmäßig veranstaltet die hamcos für ihre Kunden sogenannte TechDemos, welche den optimalen Rahmen stellen, um aktuelle Themen rund um die IT kennenzulernen.



Auf der hamcos Datenschutz TechDemo präsentieren wir Ihnen folgende Themen:



EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) - alles bleibt anders

Vom BDSG zur DSGVO – was ändert sich, was bleibt bestehen. Datenschutzbeauftragte Ulrike Rögle vermittelt Ihnen anhand von Praxisbeispielen was die EU Grundverordnung neues bringen wird und warum es sich lohnt, das Thema Datenschutz anzupacken. Sie bekommen einen Einblick in die Anforderungen, Konzepte und was das für Sie im Alltag bedeuten wird.

In dieser TechDemo zeigen wir, wie aus einer lästigen Pflicht eine Möglichkeit zur Optimierung Ihrer Abläufe werden kann und welche Vorteile eine externe Datenschutzleistung durch hamcos für Sie hat.



Digitale (R)evolution – wo uns Technologien hinführen.

Und wie „Big Data“ unser Leben verändert und wir unsere Freiheit schützen können.



Kundenreferenz

Vorgestellt von der Stadtverwaltung Mengen, Frank Seeger.



Die komplette Agenda können Sie sich auch unter folgendem Link im PDF-Format herunterladen:

Agenda TechDemo Datenschutz.



Veranstaltungsort:

hamcos IT Service GmbH

Dornierstraße 4

88367 Hohentengen



Melden Sie sich jetzt zu der hamcos Datenschutz - Veranstaltung an!