hamcos setzt bei der Wahl seiner Hardware-Partner auf Sicherheit, Ver­trauen und Stabilität. Nur so kann gewährleistet werden, dass Ihnen unsere Service- und Projektcenter optimale Lösungen anbieten können. Wir setzen im deutschen Markt ausschließlich auf die Marktführer und runden diese Partnerschaft als Service und Delivery Partner ab.



Fujitsu Select Expert

Mit Fujitsu, dem einzigen IT Unternehmen das in Deutschland forscht, entwickelt und fertigt, hat die hamcos als "Fujitsu Select Expert" den perfekten Partner im Bereich Server, Storage und Endgeräte im mobilen als auch im Desktop-Bereich.



HP Preferred Partner

Als langjähriger "HP Preferred Partner" und "HP Gold Specialist" bedienen wir mittelständische Unternehmen aus Industrie und Handel. Auch hier gilt das Motto, alles was wir anbieten und implementieren, runden wir mit einem effizienten Service­ Konzept ab- hamcos ist autorisierter HP Service Partner.



NetApp Gold Partner

Während wir als "NetApp Gold Partner" den Bereich Rechenzentrum mit intelligenten und einzigartigen Storage Lösungen bedienen, sind Themen wie Hochverfügbarkeit, Disaster Recovery, Backup und Archivierungslösungen unsere tägliche Aufgabe.



DELL PartnerDirect registered

Um Ihr Netzwerk und Ihre Daten vor Bedrohungen aus dem Internet zu schützen setzen wir auf die bewährten Security Appliances von SonicWALL. Als DELL SonicWall Partner bieten wir Ihnen höchste Netzwerksicherheit, die gleichzeitig Kosten senkt und produktiveres Arbeiten ermöglicht.



KYOCERA Document Solutions PartnerPlus

Wenn es um die Themen Drucken - Scannen -Kopieren und Faxen geht, sind wir der richtige Partner für ihr Unternehmen. Als PartnerPlus von Kyocera bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen für ihren Druck- und Kopierbedarf. Mehr Informationen erhalten Sie in dem Kyocera Partnerweb.



EATON Authorised Power Advantage Partner

hamcos bietet als autorisierter EATON Power Advantage Partner ein breites Sortiment an Power-Management-Lösungen, einschließlich unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV) sowie Rackgehäusen.

hamcos entschied sich für eine Zusammenarbeit mit EATON, dem führenden Anbieter von Qualitäts-USV- Anlagen - sowohl für Desktop-PCs als auch für große Rechenzentren. Mit dem EATON Rack- und Gehäuse-Programm sorgt hamcos außerdem für eine geeignete Unterbringung, Kühlung, Stromversorgung, Verwaltung und Sicherung Ihrer IT Umgebung.



Intel Technology Provider Gold

hamcos hat sich als Intel® Technology Provider Gold Partner qualifiziert und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen energieeffizienten CPU. Die Qualifizierung als Goldpartner bestätigt die führende Rolle und Einsatzbereitschaft bei der Entwicklung innovativer Kundenlösungen. Profitieren auch Sie von dieser Kompetenz!



Für die Zertifizierung muss hamcos die gestellten Schulungsanforderungen im Bereich der technischen Kompetenzen erfüllen und über genügend Mitarbeiter verfügen, die jährlich verschiedene Intel Technology Expert-Lehrpläne absolvieren.



Intel ist bekannt für seine Prozessoren, Mainboards, Chipsätze und besonders hochwertigen Server sowie Serverzubehör. Durch die enge Zusammenarbeit mit Intel kann hamcos seine Kunden zu allen Lösungen mit "Intel inside" besonders gut beraten und unterstützen.



Ruckus Authorized Partner

Als autorisierter Partner von Ruckus Wireless bieten wir Ihnen ein intelligenteres WLAN-System, welches eine bessere Abdeckung, Kapazität und Zuverlässigkeit bietet. Mit Ruckus bekommen Sie alle Vorteile eines hochwertigen WLANs in einem System, das nicht nur preisgünstig, sondern auch leicht einzurichten und zu verwalten ist.



Durch Smart Wi-Fi erreichen Sie mehr mit weniger Aufwand: Eine höhere Leistungsfähigkeit, zuverlässigere Konnektivität und überwältigende Kosteneinsparungen.