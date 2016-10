So stellen Sie Ihren Mitarbeitern ohne Aufwand individuelle und doch einheitliche E-Mail Signaturen zur Verfügung!

Für ein harmonisches Außenbild müssen in jeder E-Mail die CI-Vorgaben beachtet sowie rechtliche Vorgaben eingehalten werden. Doch natürlich muss die Signatur auf jeden Mitarbeiter persönlich angepasst werden, mit Angaben wie Tel.-Nr., Fax-Nr., Handy-Nr. oder E-Mail-Adresse. Außerdem sollen auch wechselnde Werbebotschaften oder Events kommuniziert werden.

Da Exclaimer genau diesen Anforderungen gerecht wird, hat sich hamcos für eine Partnerschaft mit dem weltweit führenden Hersteller von Exchange und Outlook Software für E-Mail Signaturen entschieden.

Freuen Sie sich mit Exclaimer auf professionelle und einheitliche E-Mail-Signaturen, die Sie durch Regeln ganz einfach Personen oder Abteilungen zuordnen können. Durch die zentrale Steuerung werden gesetzliche Anforderungen automatisch in alle Mitarbeiter-E-Mails eingefügt und die CI-Richtlinien Ihres Unternehmens eingehalten.

Mit Exclaimer müssen Ihre Mitarbeiter ihre Signatur nicht mehr selbst anpassen - so sparen Sie Zeit und Geld und schließen zudem eine große Fehlerquelle.



Ihre Vorteile mit Exclaimer Signature Manager



Exchange Edition

- Zentrale Verwaltung aller E-Mail-Signaturen Ihrer Organisationen, die über Exchange verarbeitet werden.

- Statten Sie alle E-Mails mit einheitlichen Signaturen aus – mit automatisch ergänzten Angaben wie Namen, Abteilungen und Funktionen, die direkt aus Ihrem Active Directory gezogen werden.

- Erstellen Sie die perfekte E-Mail-Signaturvorlage mit Logos, rechtlichen Haftungsausschlüssen, Werbebannern, Social-Media-Links und mehr.

- Kreieren Sie unterschiedliche E-Mail-Signaturen für verschiedene Teams und Abteilungen.

- Erstellen Sie vollständige HTML-Signaturen auf allen Geräten einschließlich Mobiltelefonen (iPhone, Blackberry, Android-Geräten, iPad usw.).

- Aktualisieren und verbreiten Sie ganz einfach jede Signatur in Ihrer Organisation mit nur einem Klick über Exchange.

- Die Endnutzer müssen nichts unternehmen, um eine neue E-Mail-Signatur zu erhalten.



Outlook Edition

- Ermöglicht die Verteilung von E-Mail-Signaturen direkt an einen Outlook-Client des Endnutzers.

- Kombinieren Sie statischen Text mit Bildern und dynamischen Daten, um überzeugende Outlook-E-Mail-Signaturvorlagen zu erstellen.

- Erstellen Sie Regeln auf Grundlage der Active-Directory-Attribute (AD) der Nutzer, wobei Sie verschiedenen Teams unterschiedliche E-Mail-Signaturen zuweisen.

- Installieren Sie sie auf jedem Windows-Gerät Ihres Netzwerks, wie z. B. auf einem PC in der Marketingabteilung.

- Lassen Sie die Nutzer ihre Outlook-Signaturen wählen, wenn sie eine Nachricht tippen. Stellen Sie den Nutzern mehrere E-Mail-Signaturen zur Verfügung, sodass sie aus der Auswahlliste in Outlook genau diejenige auswählen können, die sie möchten.

- Fügen Sie Werbebanner und Social-Media-Symbole hinzu, um E-Mail-Signaturen als einen zusätzlichen Marketingkanal zu nutzen.

- Steuern Sie zentral Hintergrund und Format aller E-Mail-Signaturen.



Profitieren auch Sie von der zentralen E-Mail Verwaltung mit Exclaimer

Gerne hilft Ihnen unser Vertriebsteam weiter und erstellt Ihnen ein individuelles Angebot. Schicken Sie uns jetzt Ihre Anfrage über das hamcos Kontaktformular.