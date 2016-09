hamcos lädt Sie am 17.10.2016 zur der TechDemo: „ONTAP 9 – Datenmanagementsoftware – nur ein neuer Name?“ ein!

hamcos TechDemo –

NetApp ONTAP 9 Software vereinfacht den Sprung in die Hybrid Cloud



Datum: Montag, 17.10.2016

Termin: 13:30 – 17:00 Uhr



Veranstaltungsort:

hamcos IT Service GmbH

Dornierstraße 4

88367 Hohentengen

Die hamcos TechDemos sind optimale Möglichkeiten, um aktuelle IT Technologien live und in der Anwendung kennenzulernen. Im Oktober informieren wir Sie zusammen mit unserem Partner NetApp über News zu Ontap 9, die Datenmanagement-Software der nächsten Generation, die Ihre Storage-Umgebung vereinheitlicht.



Auf der hamcos - NetApp Veranstaltung präsentieren wir Ihnen folgende Themen:



NetApp stellt ONTAP 9 vor: Die neue Version der NetApp Datenmanagement-Software.

(Frank Heerlein - Technical Partner Manager NetApp)

Unternehmen können in kürzester Zeit bestehende und neue

Technologien wie Flash, Cloud und Software-definierte Architekturen zu

einem zukunftsweisenden Datenmanagement integrieren, das lokale

Ressourcen und die Cloud umfasst. ONTAP 9 wurde für den Einsatz mit

Flash-basiertem Speicher optimiert und bietet für diese Technologie eine

verbesserte Leistung und Kapazitätsauslastung. Benutzerfreundlich, flexibel und sicher!

Migration anhand eines Kundenbeispiels

Ihr sicherer Weg zu Ontap 9

(Techniker - hamcos)

Vorstellung der neuen Hardware Generation von NetApp

Netapp FAS hybrid Flash Systems

(Alexander Staib - Partner Account Manager, NetApp)



Unternehmen müssen heute dem wettbewerblichen Druck standhalten, indem sie die Digitalisierung vorantreiben, Innovationen beschleunigen und Geschäftsentscheidungen optimieren. Sie müssen ihren Storage modernisieren und gleichzeitig in die vorhandene Umgebung integrieren. Unternehmen müssen ihre Daten dort managen, wo sie residieren – vor Ort und in der Cloud –, und gleichzeitig Kosten einsparen und das vorhandene IT-Personal nutzen.



Mit der Ankündigung von NetApp ONTAP 9 erhält das meist verkaufte Storage Betriebssystem Data ONTAP nicht nur einen neuen Namen, sondern viele neue Funktionen. ONTAP 9 kombiniert Einfachheit und Flexibilität mit Leistungsfähigkeit und Effizienz im Datenmanagement mittlerer bis großer Storage Infrastrukturen. Es vereint traditionelle Speichertechnologien mit Flash Optimierungen.



Frank Heerlein, von NetApp, verschafft Ihnen einen Überblick über die Neuerungen in ONTAP 9. Die hamcos zeigt Ihnen anhand von einem erfolgreich durchgeführtem Kundenprojekt die Umstellung von ONTAP x.x. auf ONTAP 9. Zum Abschluss wird Ihnen Alexander Staib, von NetApp noch die neueste Hardware vorstellen und so das Leistungsspektrum der NetApp abrunden.



Melden Sie sich jetzt zu der hamcos TechDemo „NetApp ONTAP 9 Software vereinfacht den Sprung in die Hybrid Cloud“ an!