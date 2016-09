Im August hat der IT Dienstleister hamcos wieder an dem Projekt „work@sig“ teilgenommen und Schüler aus der Region zu einem Firmenbesuch eingeladen. Da hamcos junge Leute bei der Berufswahl unterstützen möchte, stellten die Ausbildungsverantwortlichen bei der halbtägigen Veranstaltung folgende Berufe vor:



Fachinformatiker/-in (Systemintegration)



IT-Systemkaufmann/-frau



Industriekaufmann/-frau



Die WIS GmbH vermittelt im Rahmen von „work@sig“ zwischen motivierten Jugendlichen und aufgeschlossenen Ausbildungsbetrieben im Landkreis Sigmaringen. Während der Sommerferien haben Schüler ab 13 Jahren die Möglichkeit, verschiedene Unternehmen zu besuchen, um interessante Ausbildungsberufe hautnah zu erleben. Hierbei können die Jugendlichen selber ihre Firmentage planen. Das IT Systemhaus hamcos hat sich über die große Anfrage gefreut und begrüßte am 22.08.2016 insgesamt 8 interessierte Jugendliche in Hohentengen.



Nach einer kurzen Firmenpräsentation der hamcos mit Vorstellung der einzelnen Ausbildungsmöglichkeiten im technischen und kaufmännischen Bereich ging es dann für die Jugendlichen selbst ans Werk. Sie durften der Frage auf den Grund gehen: Aus was besteht ein Rechner? Nach einer kurzen Einführung bekamen die Schüler auseinandergebaute Rechner und sollten in Form von einem PC-Quiz die Einzelteile des Rechners ihren Fachbegriffen zuordnen. Nachdem die Gruppen, das Quiz erfolgreich gelöst hatten, bekamen sie auch kleine Preise.



Nun kam der etwas kniffligere Teil, da die Rechner auch wieder zusammengebaut werden mussten. Doch auch das war für die Schüler kein Problem, denn in kürzester Zeit funktionierten alle PCs wieder. Mit Hilfe der Betreuer, konnten sie sogar eine Grundinstallation mit Windows 7 sowie mit Windows 8 vornehmen.



Später zeigte und erklärte eine langjährige hamcos Mitarbeiterin, die als Diplom Wirtschaftsinformatikerin in der internen IT arbeitet, ein ausfallsicheres Rechenzentrum sowie den Serverraum. Die jungen Leute waren begeistert, das Herzstück einer IT zu sehen und hatten viele Fragen.



Der Tag war, wie bereits in den letzten Jahren ein voller Erfolg und die Firma hamcos freut sich schon darauf auch im nächsten Sommer wieder ihre Pforten für IT-begeisterte Jugendliche zu öffnen.