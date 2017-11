Der Siegeszug von Cloud Computing in IT-Abteilungen geht rasant weiter und immer mehr Unternehmen benötigen die Bereitstellung ihrer IT-Lösungen und Anwendungen in der Cloud. Mit dem hamcos CloudCenter passen wir uns als Ihr IT-Partner diesem Wandel an und bieten Ihnen maßgeschneiderte und flexible Cloud-Lösungen.



hamcos legt bei der Entwicklung von Cloud-Lösungen sowie bei der Zusammenarbeit mit weltweiten Marktführern im Bereich der Cloud nicht nur hohen Wert auf Flexibilität und Produktivität, sondern vor allem auch auf möglichst hohe Datensicherheit.



Das hamcos CloudCenter besteht aus zwei Schwerpunkten - Resale und Eigenlösungen!

IT Infrastruktur für die Zukunft - sicher und leistungsstark



Resale



Wir unterstützen und beraten Sie beim Kauf einer Cloud-Lösung der Marktführer. hamcos ist zertifizierter und geprüfter Partner von namhaften Cloud-Anbietern und hat als Microsoft Cloud Solution Provider den Schwerpunkt auf Microsoft Office 365 und Microsoft Azure gelegt.



Eigenlösungen



Um Ihnen noch mehr Flexibilität im Bereich Cloud Computing anzubieten, hat sich hamcos auch auf den Aufbau und die Verwaltung von Private und Hybrid Cloudlösungen auf einer herstellerunabhängigen und zukunftsfähigen Plattform spezialisiert. So passen sich die hamcos Cloud-Lösungen ganz genau Ihren Anforderungen an.