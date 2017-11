Mit den neuen Veeam Produkten verbessern Sie den Schutz für Ihre Microsoft Windows oder Linux Server sowie für Microsoft Office 365 erheblich - und das völlig KOSTENLOS für 6 Monate!

NEU & KOSTENLOS: Veeam Agent for Microsoft Windows v2



Nutzen Sie noch bis zum 31.12.2017 die aktuellen Veeam-Aktionen für physische und cloudbasierte Systeme:





Neu: Veeam Agent für Microsoft Windows und für Linux



Verfügbarkeit für Public-Cloud- und physische Workloads



Die Veeam Agenten für Microsoft Windows und Linux in Kombination mit Veeam Backup & Replication™ erweitern die Verfügbarkeit auf Microsoft Windows- und Linux-Workloads und helfen Ihnen, Ausfallzeiten und Datenverlust bei physischen oder Public-Cloud-Servern, -Workstations und -Endpunkten unter Windows und Linux zu vermeiden – und das schnell und einfach!



Der neue Veeam Agent ermöglicht die Sicherung von:



Windows oder Linux Servern

Endgeräte (Laptops und Desktops)

Virtuelle Maschinen in Amazon Web Services (AWS) oder Microsoft Azure



>> Jetzt kostenlos testen! Das gratis Sechs-Monats-Abonnement für beliebig viele Workstations und Server bietet den gesamten Funktionsumfang.

Neu: Veeam Backup für Microsoft Office 365



JEDERZEIT Zugriff auf Ihre E-Mails - Schützen Sie Ihre Microsoft Office 365 Postfächer mit dem neuen Veeam Backup!



Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Daten! Das Veeam Backup für Microsoft Office 365 bietet Ihnen unkomplizierte Tools für die schnelle Sicherung und Wiederherstellung Ihrer E-Mail Daten in Office 365.



Mit Veeam Backup für Microsoft Office 365 bieten Sie Anwendern höchste Verfügbarkeit und vermeiden Ausfälle beim Zugriff auf E-Mail-Daten in Office 365. Ihre E-Mail Daten aus Office 365 werden gesichert und bei Bedarf wiederhergestellt. Veeam Backup für Microsoft Office 365 ermöglicht Ihnen außerdem ein effizientes e-Discovery für Ihre E-Mail-Archive.



>> Jetzt kostenlos testen! Das gratis Sechs-Monats-Abonnement für beliebig viele Nutzer bietet den gesamten Funktionsumfang.





Backup beliebiger Systeme in allen Umgebungen:

Sichern Sie Windows- und Linux-Instanzen in der Cloud oder in der lokalen Umgebung.



Flexible Wiederherstellung:

Stellen Sie aus Backups einzelner Cloud-Instanzen Workloads in der lokalen Umgebung oder stellen Sie Ihre lokalen Backups in der Cloud wieder her.



Integration in Veeam Backup & Replication:

Nutzen Sie Veeam Backup-Repositories als Zielspeicher, stellen Sie mit den Features von Veeam Backup & Replication einzelne Dateien oder Objekte wieder her – und vieles mehr!



Haben wir Ihr Interesse an den neuen Veeam Lösungen geweckt?



Als Veeam Gold Pro Partner beraten wir Sie gerne über die neuen Veeam Lösungen und helfen Ihnen bei der Installierung beziehungsweise Integration in bestehende Veeam Lösungen, falls Sie bereits Veeam Kunde sind. Kommen Sie bald auf uns zu, denn bis 31.12.2017 erhalten Sie die neuen Veeam Lösungen KOSTENLOS und ohne Einschränkungen für 6 Monate – für beliebig viele Server, Endpunkte, VMs oder Office 365-Postfächer!



Für weitere Informationen steht Ihnen das hamcos Vertriebsteam gerne zur Verfügung!