Anspruchsvollen Kunden eine bessere Qualität und einen besseren Service bieten, ist ein Grundsatz von Saar-Stone-Design.



Kunden von Saar Stone Design können sich über eine kleine Belohnung freuen. Neben den tollen Angeboten für die Raum-, Objektgestaltung können Kunden zusätzlich noch einen kleinen "Urlaubsbonus" nutzen.



Unsere Kunden haben ein besonderen Anspruch und schätzen schöne Dinge und Genuss. Sich selbst was gönnen und immer etwas "anders" sein, zeichnet unsere geschätzten Kunden aus.



Mit den Angeboten können Kunden weitere Vorteile nutzen. Neben der Kernleistung belohnen wir unsere Kunden mit einen ein par Erlebnistagen und Thermenbesuch.



Das Gesamtpaket macht für viele Kunden zukünftig die Entscheidung leichter.

Saar-Stone-Design ist nicht nur ein hochwertiger Verbundwerkstoff für

personalisierte Raumgestaltungen.





Welche Vorteile haben Kunden?



Je nach Auftragsvolumen sind die Übernachtungen im Gästehaus in Nähe der Saarland Therme plus der Besuch der Therme frei.



Kommt es zu keinem größeren Auftrag, erhalten Kunden ein tolles Präsent und eine preiswerte Übernachtung inkl. Besuch der Saarland Therme.