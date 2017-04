Die Gesamtzahl der Mobilfunkverträge in Deutschland hat 2016 so stark zugenommen wie seit fünf Jahren nicht mehr: Im Vergleich zum Vorjahr konnten die drei Netzbetreiber um 2,96 Millionen auf knapp 116,8 Millionen Kundenverträge zulegen.



Die Mobilfunkumsätze wiederum waren bei allen drei Netzbetreibern rückläufig - trotz der deutlichen Kundenzugewinne. Eine rasche Trendwende ist hier nicht abzusehen. Denn bereits in den nächsten Monaten dürften die Umsatzzahlen durch neue Regulierungen und allgemeine Markttrends zusätzlich belastet werden.



Der aktuelle Mobilfunk Marktreport für das 4. Quartal 2016 ist abrufbar unter https://www.smartweb.de/mobilfunk-report-deutschland-q4-2016





Deutliche Vertragszuwächse bei allen Netzbetreibern



Im Q4 2016 kamen die drei Netzbetreiber auf einen gemeinsamen Zuwachs von 742.000 Mobilfunkverträgen. Die meisten Netto-Neuverträge konnte dabei abermals die Deutsche Telekom für sich verbuchen, die um 388.000 auf knapp 41,85 Millionen Verträge zulegte.



Die Zahl der Teilnehmer im o2-Netz kletterte derweil um 247.000 auf 44,32 Millionen. Vodafone schließlich konnte zwischen Oktober und Ende Dezember 107.000 Verträge hinzugewinnen und schloss das Jahr mit 30,62 Millionen Mobilfunkverträgen ab.



Vodafone war gleichzeitig der einzige Netzbetreiber, der im Weihnachtsquartal sowohl im Postpaid- als auch im Prepaid-Bereich zulegen konnte. Mit einem effektiven Plus von 61.000 Postpaid-Verträgen und 46.000 Prepaid-Verträgen fiel das prozentuale Wachstum in den beiden Segmenten sogar nahezu identisch aus.



Viele neue Herausforderungen am Horizont



Trotz der deutlich gestiegenen Zahl an Kundenverträgen und der weiteren Verlagerung hin ins lukrativere Postpaid-Segment sind die Mobilfunk-Serviceumsätze der großen Netzbetreiber 2016 sogar leicht um 0,6 Prozent auf rund 18,2 Mrd. Euro abgesunken. Hier haben sich vor allem neue Regulierungsentscheidungen bemerkbar gemacht, allen voran die drastische Absenkung der Mobilfunk-Terminierungsentgelte zum Jahresende.



Eine Entspannung der Marktsituation ist fürs Erste nicht abzusehen. Denn an neuen Herausforderungen dürfte es den deutschen Mobilfunkanbietern in den kommenden Monaten nicht mangeln. Für den Juli 2017 steht so beispielsweise die endgültige Abschaffung der EU-Roaming-Gebühren an, der die Provider mit durchaus unterschiedlichen Strategien begegnen wollen. Während die großen Premium-Marken entsprechende Roaming-Leistungen bereits im Vorfeld in ihre „Mehr-für-Mehr“ Angebote integriert haben, setzen einige Anbieter auf neue „nationale“ Tarifangebote komplett ohne Auslands-Nutzung.



Ein weiterer Risikofaktor ist das Hardwaregeschäft, das sich in den vergangenen Monaten sichtlich abgekühlt hat. Nicht nur haben sich die Austauschzyklen deutlich verlängert, darüber hinaus greifen die Verbraucher statt zu Premium-Modellen immer häufiger zu günstigen Mittelklasse-Geräten. Große Ungewissheit herrscht schließlich auch über die weitere Entwicklung im Non-Premium-Bereich - bleibt das schnelllebige Marktsegment vergleichsweise diszipliniert oder stehen vielleicht doch neue Preiskämpfe ins Haus? Kurzum: Den Netzbetreibern dürften weiterhin interessante Zeiten bevorstehen.