In Kooperation mit der Academy Holding will der Stuttgarter Automobilhersteller Daimler in einem Pilotprojekt mit fünf ausgewählten Fahrschulen im Großraum Stuttgart die Integration von Elektrofahrzeugen in die Führerscheinausbildung vorantreiben. Startschuss soll der 10. April in der Stuttgarter Niederlassung sein.

Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn. Fahrlehrer, Bildungsexperten und Vertreter der Wirtschaft sollen im Rahmen der Veranstaltung das Thema „Elektromobilität in der Fahrschule im Rahmen der aktuellen Fahrerlaubnisverordnung“ diskutieren. Die Fahrschulen bieten ihren Schülern ab April einen einfachen und zeitgemäßen Einstieg in die Welt der modernen und lokal emissionsfreien Mobilität. Mit einem eigens entwickelten Schulungskonzept rund um die E-Mobilität wird den Fahrschülern Gelegenheit geboten Elektromobilität kennenzulernen. Nach Angaben des Unternehmens ist es Ziel der Initiative, Elektrofahrzeuge in den Fahrschulalltag zu integrieren, um so – gerade bei jungen Menschen – Begeisterung für E-Mobility zu wecken.

Darüber hinaus soll die Initiative Fahrschülern den Start in den Straßenverkehr deutlich erleichtern. Statt sich in den ersten Fahrstunden auf ein Schaltfahrzeug konzentrieren zu müssen, beginnen sie mit einem Elektrofahrzeug – dank Automatik-Getriebe entfallen dabei Kuppeln und Schalten und die Fahrschüler können sich so voll und ganz mit dem Straßenverkehr befassen. Sobald erste Fahrroutine erreicht ist, lernen sie auf einem Schaltwagen mit Verbrennungsmotor weiter. Mittels dieser „dualen“ Ausbildung können die Fahrschüler am Ende einen vollwertigen Pkw-Führerschein der Klasse B oder BF17 machen und erhalten zusätzlich die eDriverLicence.