Auf der Consumer Electronics Show (CES) im amerikanischen Spielerparadies Las Vegas präsentierte der Stuttgarter Automobilhersteller Daimler mit `adVANce´ sein Konzept einer ganzheitlichen Systemlösung für die Transportbranche. Gezeigt wurde auch die im September 2016 präsentierte Transporter-Studie `Vision Van´.

Volker Mornhinweg, Leiter von Mercedes-Benz Vans, sieht nach eigenem Bekunden im Transport von Waren und Personen den wesentlichen Antrieb für die Entwicklung der Wirtschaft. Mit der Digitalisierung und der Fokussierung auf das Internet erfolge eine erneute industrielle und wirtschaftliche Revolution. Durch intelligente Vernetzung würden neue Services möglich, Komfort und Flexibilität für Endkunden erhöht und die Effizienz der Zustellung erhöht.

Mit der Transporter-Studie `Vision Van´ führt der Automobilhersteller die Aspekte Transport und Digitalisierung zusammen. Erstmals wird damit die Prozesskette vom Warenverteil-Zentrum bis zum Empfänger zusammengeführt. Die Studie verfügt neben einem vollautomatisierten Laderaum über auf dem Dach des Fahrzeugs platzierte ,integrierte Drohnen zur autonomen Luftzustellung. Gesteuert werden die Drohnen über Joystick. Dank Elektroantriebs mit bis zu 270 Kilometern Reichweite erfolgt die Zustellung emissionsfrei.

Unter dem Motto `Vans and Robots´ wurde darüber hinaus am Rande der Messe ein weiteres zukunftsweisendes Projekt für die Zustellung von Waren vorgestellt. In Kooperation mit einem innovativen Startup-Unternehmen für Lieferroboter mit dem Namen `Starship Technologies´ wird der Transporter zu einem mobilen Warenlager sowie zum Verteiler von automatisierten Liefersystemen auf der letzten Meile. Dabei dient das Fahrzeug mit integriertem Regalsystem als Basis, dass nach dem „First in, first out“-Prinzip 54 Ladungsträger zur Verfügung stellt. Acht sogenannte `Starship-Roboter´liefern die Pakete aus. Ein Algorithmus soll für den Transporter eine Route mit optimierten Haltepunkten zur Entladung einzelner Roboter und zur Aufnahme leerer Roboter berechnen. An den festgelegten Haltepunkten werden die Roboter beladen, die dann autonom zum Zielort fahren und an einem der nächsten Haltepunkte des Transporters zurückkehren. Eine langfristige Vision des `Mothership´ genannten Konzepts ist nach Angaben des Unternehmens eine autonome Roboterflotte zu schaffen, die nicht nur ihre Touren autonom mit den Transportern abstimmt und optimiert, sonder auch automatisch beladen wird. Um dies zu erreichen, soll die Kooperation mit dem Startup-Unternehmen intensiviert und das Projekt optimiert werden.

Neben der Zusammenarbeit mit Startup-Unternehmen haben sich die Stuttgarter mit einer neugeschaffenen Unternehmenseinheit im Silicon Valley darüber hinaus auch selbst im kreativen Umfeld der Startup-Szene positioniert. Nach dem Motto `Zurück in die Garage´ wurde dabei eine eigene Einheit geschaffen, die in einem Vorort von San Franzisco, in Menlo Park, an innovativen Konzepten arbeitet. In Pilotprojekten werden iterative Ansätzen für den jeweiligen Anwendungsfall erarbeitet. Dabei sollen klassische Stärken mit neuartigen Arbeitsweisen wie Design Thinking, agilen Projektmanagement-Methoden (Scrum), Customer Co-Creation oder Rapid Prototyping kombiniert werden.