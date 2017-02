Das von Sandro Camilli errichtete Apartmenthaus in Stuttgart-Feuerbach ist mittlerweile fertiggestellt. Wie der Unternehmer mitteilt, wurden die Ein- und Zwei-Zimmer-Apartments des aus 78 Kleinwohnungen bestehenden Komplexes (insgesamt 5.600 m² BGF) Anfang Mai an Bosch und ein Tochterunternehmen von Bosch als Mieter übergeben. In dieser Woche folgt ein 300 m² großer Schulungsbereich, der im Erdgeschoss errichtet wurde.



Das Investitionsvolumen für das in der Wernerstraße 18 Stuttgart entstandene Gebäude liegt laut Angaben der Vintage GmbH im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Das Objekt bleibt im eigenen Bestand, so Vintage.