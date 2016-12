Die Gesamtzahl der Mobilfunkteilnehmer in Deutschland ist im Q3 2016 um rund 1,22 Millionen auf 116 Millionen angestiegen. Das Ausnahmewachstum geht vor allem auf die hohe Nachfrage nach günstigen Laufzeitangeboten der kleineren Serviceprovider und virtuellen Netzbetreiber zurück.



Dabei hat sich die Verschiebung weg vom Prepaid-Segment hin zu den Langzeitverträgen weiter fortgesetzt: Während die Zahl der Prepaid-Kundenverträge auf dem Niveau des Q2 verblieben ist, hat das Postpaid-Segment in nur drei Monaten um weitere 1,23 Millionen auf inzwischen 61,5 Millionen Kundenverträge zugelegt.



Der aktuelle Mobilfunk Marktreport für das 3. Quartal 2016 ist abrufbar unter https://www.smartweb.de/mobilfunk-report-deutschland-q3-2016



o2 erreicht Postpaid-Meilenstein, Vodafone schafft den Prepaid-Turnaround



Telefónica Deutschland hat im Q3 2016 nicht nur den mit Abstand höchsten Zuwachs an Mobilfunkverträgen verzeichnet, sondern gleich noch zwei neue persönliche Bestmarken aufgestellt. So ist die Gesamtzahl der Verträge im Telefónica-Netz um 657.000 auf die neue Höchstmarke von 44 Millionen geklettert, gleichzeitig hat die Zahl der Postpaid-Kundenverträge im Telefónica-Netz dank eines beachtlichen Nettozugewinns von 598.000 Verträgen erstmals die Schwelle von 20 Millionen überschritten.



Vodafone wiederum fällt in Hinsicht auf die Kundenentwicklung etwas aus dem Rahmen: Anders als bei Telefónica oder der Telekom hat sich das Vertragswachstum bei Vodafone nämlich nicht aus dem Postpaid-Segment gespeist. Stattdessen handelte es sich bei 218.000 der 238.000 Netto-Neuverträge im Vodafone-Netz um Prepaid-Kundenverträge. Auch wenn der Netzbetreiber damit im lukrativen Postpaid-Segment kaum vorangekommen ist, war dies ein wichtiger Turnaround - denn über die vorangegangenen zweieinhalb Jahre hinweg ist die Zahl der Vodafone-Prepaidverträge kontinuierlich abgesunken.



Postpaid auch für Preisbewusste



Bei einem näheren Blick auf die Zuwachszahlen der Netzbetreiber zeigt sich auch im Q3 2016 ein bekannter saisonaler Effekt: In den Sommermonaten werden verstärkt günstige Mobilfunkangebote der Serviceprovider und virtuellen Netzbetreiber nachgefragt. Das beschränkt sich aber längst nicht mehr nur auf die Prepaid-Schiene, stattdessen spielen die "Non-Premium"-Produkte auch im Postpaid-Marktsegment eine immer größere Rolle.



Der bemerkenswerte Postpaid-Wachstumsschub im Q3 2016 ist so ebenfalls weniger auf die großen Kernmarken der Netzbetreiber zurückzuführen, sondern vielmehr auf deren starkes Partnergeschäft. Besonders deutlich hat sich dies in den Zuwachszahlen der Deutschen Telekom niedergeschlagen: Dem soliden Zugewinn von 145.000 Laufzeitverträgen unter den Eigenmarken Telekom und Congstar stehen insgesamt 464.000 Netto-Neuverträge gegenüber, die auf das Konto der Serviceprovider im Telekom-Netz gehen.





