Sie suchen Zimmer für Ihre Monteure im Umkreis von 49401 Damme?



Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Das Schweizerhaus heißt Sie herzlich willkommen!

Unsere Zimmer und Ferienwohnungen liegen mitten in der »Dammer Schweiz«, umgeben von alten Bäumen in einer herrlichen Landschaft, nur wenige Minuten entfernt vom Dammer Bergsee und den Aussichtstürmen auf dem Steigen- und Mordkuhlenberg. Nach Damme im Süden oder Steinfeld im Norden sind es jeweils nur vier Kilometer. Und der Dümmer ist mit dem Auto keine Viertelstunde entfernt. Das Schweizerhaus ist die optimale Basis für Business, Wander- und Erholungsaufenthalte in den Dammer Bergen!

Egal, ob Sie die Dammer Berge geschäftlich oder als Urlauber besuchen: Das Schweizerhaus heißt Sie herzlich willkommen! Unsere Ferienwohnungen liegen mitten in der »Dammer Schweiz«, umgeben von alten Bäumen in einer herrlichen Landschaft.

Besuchen Sie die Dammer Berge und seien Sie unser Gast: Jedes der komfortablen Zimmer im Schweizerhaus strahlt in hellen, freundlichen Farben. Hier werden Sie sich wie in einer Oase der Ruhe fühlen und können so richtig gemütlich entspannen.

Rufen Sie uns an: Monika Klöß 069 47 88 16 71 oder 01604665303.

Bitte unbedingt auf AB oder Mailbox eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen umgehend zurück