Die E-Commerce-Plattform Shopware will mit seiner neusten Version emotionale Shopping-Erlebnisse ermöglichen. Betreibern von Online-Shops gibt Shopware 5 die Möglichkeit, Kunden mehr zu bieten als bloßes Online-Shopping.



Unter dem Motto „Emotional Shopping on any Device” hat sich Shopware das Ziel gesteckt, „das Onlineshopping bunter, gefühlvoller und vielfältiger“ zu machen. In der Version 5 des beliebten E-Commerce-Systems sollen Shopbetreiber deshalb ihren Shop ganz individuell gestalten können, um ihren Online-Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu ermöglichen.



Attraktiver Content schafft emotionales Shoppingerlebnis



Shopware setzt damit im Wesentlichen zwei Schwerpunkte, um Betreiber von Web-Shops in die Lage zu versetzen, sich vom Wettbewerb abzuheben und erfolgreicher zu verkaufen. Das betrifft zum einen das responsive Design, das gewährleistet, dass der Shop auf allen Endgeräten optimal dargestellt wird. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Shoppingerlebnis auch geräteübergreifend reibungslos funktioniert. Dieser Aspekt trät auch der Tatsache Rechnung, dass das mobile Internet auch im E-Commerce immer mehr an Bedeutung gewinnt.



Zum anderen gibt die neue Shopware-Version den Usern Werkzeuge an die Hand, die es ihnen erleichtern sollen, attraktive Inhalte in ihren Shop einzubinden. Durch Content und Storytelling wird so ein emotionaler Mehrwert geschaffen. Produkte, Bilder, Videos und Texte lassen sich im Backend problemlos per Drag-and-drop zu sogenannten Einkaufswelten arrangieren. In der Kombination mit weiteren Features wie dynamischen Bannern oder speziellen Promotions und Aktionsangeboten wird so ein affektives Einkaufserlebnis erzeugt, dass Kunden bindet und zum Kauf animiert.