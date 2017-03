Online Marketing fängt bei SEO an - so versteht der Online Marketing Dienstleister team4media den Service, den die Agentur rund um das Thema Suchmaschinenmarketing anbietet. Die Zielgruppe sind dabei Webseitenbesitzer, die in den gängigen Suchmaschinen wie Bing oder Google zu finden sein möchten, wenn potentielle Kunden nach ihren Produkten oder Dienstleistungen suchen. Team4media gibt an, dass dafür eine professionelle Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO genannt, unverzichtbar ist und beschreibt das Angebot als Reihe von technischen und inhaltlichen Maßnahmen, die dabei helfen und laufend unterstützen.



team4media aus Osnabrück verfügt über SEO-Experten, die sich mit der Materie auskennen und sowohl die Auffindbarkeit als auch den Inhalt einer Seite gezielt optimieren.



Dafür erfolgt zunächst eine Analyse der Webseite. Hierbei werden laut team4media technische und inhaltliche Aspekte berücksichtigt. Für die inhaltliche Komponente sind Webseitentexte, Produktbeschreibungen und Text-Content entscheidend. So wird beispielsweise die Erstellung neuer Inhalte von den team4media SEO-Experten angeboten, um die Reichweite von Webseiten zu verbessern.



Auch im technischen Bereich präsentiert sich team4media als zuverlässiger Partner. Hierbei ist laut team4media wichtig, dass Suchmaschinen die Webseiten optimal auslesen können und keine Negativkriterien wie z. B. doppelter Inhalt auftreten. Dieser wird von Suchmaschinen abgestraft und führt zu schlechterem Ranking.



Der Dienstleister betont, dass Suchmaschinenoptimierung keine Einmal-Handlung ist, sondern es sich dabei um einen Prozess handelt, der (nicht nur von Unternehmerseite) Kontinuität, Professionalität und Ausdauer erfordert. Dies muss im unternehmerischen Denken fest verankert sein, sonst bringt keine Online Marketing Maßnahme etwas. Somit stellt sich team4media mit seiner Kompetenz auch zur fortlaufenden Überwachung und Pflege verschiedener SEO-Maßnahmen zur Verfügung.



Die Pflege beinhaltet die Einbindung von Back-Links, welche für Verlinkungen sorgen, die aus Sicht der Suchmaschinen besonders wertvoll sind und sich positiv auf die Positionierung der Seite auswirken.



Dabei weiß team4media, dass sich die Anforderungen moderner Suchmaschinen laufend ändern und es daher wichtig ist, stets am Ball zu bleiben. Wenn sich jedoch der Partner gewissenhaft darum kümmert, kann sich der Unternehmer in Ruhe dem Tagesgeschäft widmen.







