Es kann schon mal eng zugehen: So auch beim Einsatz des Hebebühnenverleihs Butsch & Meier in einem Freiburger Innenhof. Seine Spezialarbeitsbühne Leoraupe 17 kommt immer dann zum Einsatz, wenn es in der Breite, Höhe oder dem Bodendruck mal eng werden kann. In diesem Fall war die Zufahrt zum Einsatzort nur über das Eingangstor möglich – hier waren die Maße für die Auswahl des Mietgerätes entscheidend. Auch im Innenhof selbst war der Platz sehr begrenzt. Doch Butsch & Meier hat auch für komplizierte Anforderungen das richtige Mietgerät zur Hand: Die Arbeiten konnten aufgrund der Platzverhältnisse, der Arbeitshöhe und der seitlichen Reichweite mit der Raupenkette Leo17 ausgeführt werden. Und warum nicht noch eine zusätzliche Herausforderung hinzunehmen? Neben einem platzsparenden, flexiblen Gerät musste dazu auf das Gesamtgewicht geachtet werden, da der Innenhof unterkellert ist und bei zu schwerem Arbeitsgerät eine Einsturzgefahr besteht. Nach einer Vorortbesichtigung des Innenhofs und der Gegebenheiten sowie einer sorgfältigen Einsatzplanung durch den Außendienstmitarbeiter Marcus Kranz konnte die passende Arbeitsbühne gewählt werden und die Arbeiten wurden schnell und vor allem reibungslos erledigt.



Mit solchen zum Teil komplexen Aufgaben ist der Hebebühnenverleiher Butsch & Meier mit Sitz in Baden-Baden immer wieder konfrontiert, kann aber fast allen Ansprüchen gerecht werden: Mit über 420 Mietgeräten im Baden-Badener Fuhrpark und mehr als 7.000 Mietgeräten deutschlandweit hat der Anbieter nahezu immer das Richtige im Mietprogramm. In Freiburg, Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim und in weiteren Städten vor allem im Südwesten sind außerdem hauseigene Verleihstationen untergebracht. Doch nicht nur Arbeitsbühnen mieten ist möglich, sondern auch der Kauf von gebrauchten Geräten. Zudem finden sich auch Gabelstapler, Minikrane und weitere Maschinen im Programm. Für die Bedienung der Arbeitsbühnen, Stapler und Minikrane bietet Butsch & Meier regelmäßig verschiedene Bedienerschulungen und Prüfungen an. So vereint der Arbeitsbühnenspezialist verschiedenste Angebote rund um die Miete, den Kauf und die Bedienung der vielseitigen Geräte.



Über die Butsch & Meier GmbH:

Die Butsch & Meier GmbH wurde 2007 aus den beiden Unternehmen Butsch Mietservice GmbH und Michaela Meier Staplervermietung gegründet. Dabei wurden die Angebote beider Unternehmen zusammengeführt: Die Vermietung von Arbeitsbühnen und Gabelstaplern. Seit einiger Zeit können außerdem auch Minikrane bei Butsch & Meier gemietet werden. Das Unternehmen verfügt im Mietpark beim Firmensitz Baden-Baden über mehr als 420 Mietgeräte, durch die Mitgliedschaft in der SystemLift AG ist eine bundesweite Vermietung von 7.000 Maschinen möglich. Eigene Mietstationen bestehen an mehreren Orten in Süddeutschland.



