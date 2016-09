Das Kundenmanagementsystem OroCRM verspricht Shopbetreibern viel Flexibilität und passt sich individuellen Bedürfnissen an. Der Clou: OroCRM erfasst und bündelt Kundendaten channelübergreifend.



Mit OroCRM steht Onlineshops und E-Commerce-Profis ein nützliches Werkzeug zur Verfügung. Die CRM-Software lässt sich mit bestehenden Shopsystemen verbinden und bietet dabei die Möglichkeit individueller Anpassungen an unterschiedlichste Bedürfnisse. OroCRM eröffnet eine 360°-Sicht auf den Kunden, indem es Kundendaten aus allen Verkaufs- und Marketingkanälen zusammenführt. So lassen sich etwa Daten aus B2B oder B2C Online Shops, sozialen Medien oder E-Mail-Marketing bündeln und auswerten. Ergänzend sammelt OroCRM durch Website-Tracking weitere Informationen über das Verhalten und die Interessen von Kunden.

Auf der Basis der erhobenen Kundendaten können mit OroCRM Kundensegmentierungen nach individuellen Kriterien vorgenommen werden. So können Marketing-Kampagnen zielgruppengerecht geplant werden. Zur unmittelbaren Implementierung bietet OroCRM die Möglichkeit personalisierte E-Mail-Kampagnen zu starten, indem die E-Mails direkt aus dem System versendet werden.



Mit einem leistungsstarken Dashboard behalten OroCRM-User die volle Kontrolle über ihre Verkaufs- und Marketingaktivitäten. Mit dem anpassbaren Kontrollpanel lassen sich die wichtigsten Daten und Kennzahlen nach individuellen Bedürfnissen übersichtlich darstellen und nachvollziehen.



Zum Erstellen umfassender Berichte stellt OroCRM darüber hinaus ein intuitiv zu bedienendes Interface zur Verfügung. So lassen sich aufschlussreiche Einblicke die in die Performance eines Online-Business gewinnen.