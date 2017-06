Bamberg, 27.06.2017.In dieser Woche macht Wolfgang Dippold, Immobilienexperte und Vorstand der PROJECT Investment Gruppe aus Bamberg darauf aufmerksam, dass die Mietpreisbremse in einigen Bundesländern gescheitert ist. „Das jüngste Beispiel ist Nordrhein-Westfalen: Hier hat die am ersten Juli 2015 eingeführte Mietpreisbremse ihren Zweck verfehlt“, so Wolfgang Dippold. Eine Studie der Online-Plattform Immowelt zeigt, dass die Mieten in 13 von 22 NRW-Städten stärker gestiegen sind als in den vorherigen zwei Jahren. Und damit nicht genug: Nordrhein-Westfalen ist nicht das einzige Bundesland, das der Mietpreisbremse den Rücken kehrt. „Natürlich gibt es auch Städte, in denen sich die Mieten auf hohem Niveau einpendeln, doch es kann nicht sein, dass die Lage vielerorts angespannter ist als vor der Mietpreisbremse“, kritisiert Wolfgang Dippold von der PROJECT Investment Gruppe das Gesetz. „Das liegt vor allem daran, dass der Markt sich nur dort entspannen kann, wo der Neubau gefördert wird. In NRW hingegen wird die Mietpreisbremse nicht nur als wirkungslos, sondern sogar als Hemmnis für private Investitionen angesehen“, so Dippold weiter. Laut Immowelt sind die Mieten in der „Big-7“-Stadt Düsseldorf seit Inkrafttreten der Mietpreisbremse um elf Prozent auf 9,90 Euro je Quadratmeter gestiegen. Hingegen hatte die Steigerungsrate zwischen 2013 und 2015 noch bei zwei Prozent gelegen. Schaut man sich allein Prognosen zum Wachstum von Düsseldorf an, wird bis 2030 ein Zuwachs von 30.000 Einwohnern auf dann 660.000 erwartet. Gleichzeitig mangelt es an Bauplätzen. „Dies erschwert es natürlich, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, so Wolfgang Dippold weiter. In anderen Städten sieht es ähnlich aus. „Nun möchte auch die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein das Gesetz zur Mietpreisbremse abschaffen. Die regierenden Parteien sollten schnellstmöglich an den Verhandlungstisch kommen, um über eine Überarbeitung des Gesetzes zu diskutieren, gegebenenfalls über seine Aussetzung nachzudenken“, sagt Wolfgang Dippold, Vorstand der PROJECT Investment Gruppe aus Bamberg abschließend.