Bamberg, 30.05.2017.Wolfgang Dippold, Vorstand der PROJECT Investment Gruppe aus Bamberg, macht auf eine aktuelle Studie des Statistischen Bundesamt Wiesbaden aufmerksam, laut der der Bauboom hierzulande ungebrochen weitergeht. Demnach wurden im vergangenen Jahr 277 700 Wohnungen fertig gestellt – dies entspricht 12,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Eine höhere Zahl hatte es laut Statistischem Bundesamt Wiesbaden zuletzt im Jahre 2004 mit 278 000 errichteten Wohnungen gegeben. „Diese positive Entwicklung am Immobilienmarkt hat 2011 begonnen und setzt sich seitdem beständig fort. Das liegt auch daran, dass die Baubranche hierzulande schon seit längerem von den niedrigen Zinsen profitieren. Diese machen Immobilien günstig und treiben die Investoren aus dem In- und Ausland in Immobilien“, erklärt Wolfgang Dippold von der PROJECT Investment Gruppe aus Bamberg. Die Faktoren, die Dippold beschreibt, ließen Miet- und Kaufpreise vielerorts enorm steigen. „Ein nicht unerheblicher Faktor ist auch die Zuwanderung, welche gerade die Ballungszentren vor neue Herausforderungen hinsichtlich Wohnraum stellt“, so Wolfgang Dippold weiter. Den höchsten Anstieg verzeichneten laut Erhebungen Wohnheime (plus 59,3 Prozent). „Das liegt vor allem daran, dass zu Wohnheimen auch Flüchtlingsunterkünfte zählen, wo seit 2015 ein enormer Bedarf besteht“, so der Vorstand der PROJECT Investment Gruppe weiter. Des Weiteren wuchs die Zahl der fertigen Immobilien bei Mehrfamilienhäusern (plus 9,6 Prozent), während die Zuwächse bei Einfamilienhäusern (plus 3,7 Prozent) und Zweifamilienhäusern (plus 2,5 Prozent) ein wenig geringer ausfielen. „Trotz des Baubooms bleibt in manchen Teilen des Landes die Zahl der errichteten Immobilen hinter der Nachfrage zurück. Oft werden dabei Wohnungen schneller genehmigt als errichtet“, erklärt Dippold. Laut Bundesbauministerium, der Bauwirtschaft und des Mieterbunds sollten jährlich 350 000 bis 400 000 neue Wohnungen entstehen. Im vergangenen Jahr war das Plus bei den Erlaubnissen 2016 mit knapp 20 Prozent auf über 374 000 Wohnungen erneut größer als jenes der Fertigstellungen. „Laut Statistischen Bundesamt gab es schließlich einen Überhang von gut 605 000 genehmigten, aber nicht fertig gestellten Wohnungen“, so der Immobilienexperte der PROJECT Investment Gruppe, Wolfgang Dippold.