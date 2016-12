Top Qualität zu guenstigen Preisen kaufen



Eine Kosmetikliege von Sabamed, die jedem Anspruch gewachsen ist, bekommen Sie nicht überall. Auch zum Thema Komfort, Funktionalitaet und Vielfalt sei gesagt, sind unsere Kosmetikliegen, egal ob es die Luxus-Kosmetikliege Tempo ist oder der Fusspflegestuhl Cubo oder der Fusspflegestuhl Tarse und die Massageliege Sven nicht zu toppen. Bei uns haben Sie die Moeglichkeit, Ihre Liege nach eigenen Wuenschen zusammen zu stellen. Sei es in der Polsterfarbe oder ob eine Kosmetikliege mit drei oder bis zu fünf Motoren gewuenscht ist. Ob mit einem Zubehoer wie Fussschalter oder einer Heizung. Ihr Wunsch ist uns wichtig. Genau so stellen wir auch IPL-Geraete, SHR-Geraete für die dauerhafte Haarentfernung und fuer vieles mehr her. Das Meiste davon ist made in Germany oder EU.



Mit diesem Ziel entwickeln wir spezifische Linien für Kosmetik, SPA + Wellness, Physiotherapie und Fusspflege. Alle entworfen um maximalen Komfort für Fachkraefte und ihre Kunden zu gewaehrleisten, ohne dabei die Haendler zu vergessen, die der Qualitaet und unserem Service vertrauen. Von Europa in die ganze Welt.



Regulierbare Höhen, intuitive Anwendungsformen, ergonomische Linien, wohlfühlende Materialien, minimale Verstauplätze, Bedienungsanleitungen einfach zu verstehen, leichte Montage... Viele Faktoren tragen dazu bei, dass Sabamed-Produkte praktisch, funktionell, und vor allem, komfortabel sind. Mit allem was Sie brauchen, und nichts Überflüssiges. Technisch fortgeschritten. Entwickelt, um angenehmes Arbeiten zu ermöglichen. Einfacher. Besser.