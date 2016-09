Bamberg, 19.09.2016: Auf dem Platowforum Beteiligungen 2016 ist der fränkische Kapitalanlage- und Immobilienspezialist PROJECT mit dem Platow Immobilien Award in der Kategorie Beteiligungen geehrt worden. Matthias Hofmann, Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft PROJECT Investment AG im Unternehmensverbund der PROJECT Investment Gruppe, nahm den Branchenpreis am 15. September in Frankfurt am Main entgegen.

In seiner Laudatio begründete der Fonds- und Immobilienspezialist des »Platow Brief« und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft deutscher Immobilienjournalisten Werner Rohmert die Entscheidung der prominent besetzten Jury mit dem Geschäftsmodell und der Leistung der PROJECT Investment Gruppe: »Gegen damalige Widerstände von Analysten und Presse wegen der Risiken von Projektentwicklungen setzte sich der Initiator mit Risikomanagement, Professionalität, guter Kommunikation und natürlich Erfolg für die Anleger durch. Entscheidend für den Erfolg war aber sicherlich die vollständige Eigenkapitalfinanzierung, die zu Bankenunabhängigkeit und Sicherheit führte. (…) Die Project Gruppe aus Bamberg gilt heute als führender Investor im Bereich Projektentwicklung für Wohnimmobilien.«



Der Platow Award Beteiligungen wurde vom Herausgeber des »Platow Brief«, Albrecht F. Schirmacher, überreicht. Der Jury gehören folgende Finanz- und Immobilienexperten an: Dr. Guenther Vornholz (Professor für Immobilienökonomie an der EBZ Business School in Bochum), Dr. Thomas Beyerle (Managing Director Catella Property Valuation GmbH), Prof. Dr. Karl-Georg Loritz (Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Steuer- und Sozialrecht der Universität Bayreuth), Prof. Dr. Hanspeter Gondring (Wissenschaftliche Gesamtleitung der Akademie der Immobilienwirtschaft (ADI)), Bernd Knobloch (Stellvertretender Vorsitzender der Hertie Stiftung) und Rudolf M. Bleser (Geschäftsführer des Immobilienmanager Verlags). DiePROJECT Investment Gruppe freut sich über die Auszeichnung eines derart hochkarätigen Gremiums.



Anerkennung durch weitere Auszeichnungen

In den vergangenen drei Jahren konnte PROJECT mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter den Fondsinitiator des Jahres 2014 der Finanzmagazine €uro und Fonds & Co., den Cash Financial Advisors Award 2014 in der Kategorie Sachwertanlagen Immobilien, den Deutschen Beteiligungspreis 2014 in der Kategorie Managementseriosität sowie den Service Award 2016 von FONDS professionell. »Wir freuen uns mit dem Platow Immobilien Award eine weitere begehrte Auszeichnung im Beteiligungsmarkt durch eine hochkarätig besetzte Jury mit ausgewiesener Immobilienexpertise erhalten zu haben«, so Matthias Hofmann. Die PROJECT Investment Gruppe wurde in den vergangenen Jahren immer wieder durch führende Analysten und Medien im Hinblick auf ihre Arbeit und Leistungsbilanz ausgezeichnet.



Die PROJECT Investment Gruppe ist spezialisiert auf die Entwicklung, die Verwaltung und das Management von Kapitalanlagen im Bereich der Immobilienentwicklung. Seit 1995 beweist die Gruppe, dass es in jeder Marktsituation Erfolgs- und Stabilitätsstrategien mit Immobilien gibt und nutzt diese konsequent für ihre Investoren. Das rein eigenkapitalbasierte Produktportfolio umfasst die PROJECT Publikumsfondsreihe, sowie semi-professionelle und institutionelle Konzepte.



