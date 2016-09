Bamberg, 01.09.2016: Mit einer Doppelinvestition in der österreichischen Hauptstadt hat der PROJECT Immobilienentwicklungsfonds Metropolen 16 der PROJECT Investment Gruppe zusammen mit weiteren PROJECT Fonds die Baugrundstücke Freyenthurmgasse 9 und Breitenfurterstraße 547 angekauft. "Die beiden Wohnimmobilienentwicklungen umfassen ein Gesamtverkaufsvolumen von rund 25,7 Millionen Euro“, so das Management der PROJECT Investment Gruppe.



Auf dem 3.688 qm großen Baugrundstück in der Freyenthurmgasse 9 im 14. Wiener Bezirk Penzing ist die Errichtung einer Wohnanlage mit 36 Eigentumswohnungen geplant. Die neu geschaffene Wohnfläche bemisst sich auf rund 2.800 qm. Die gehoben ausgestatteten zwei bis vier Zimmerwohnungen werden in zwei freistehenden Baukörpern mit je vier Geschossen realisiert. Eine zusammenhängende Tiefgarage mit insgesamt 28 Stellplätzen verbindet die Neubauten. Derzeit ist das Grundstück mit einem Einfamilienhaus und diversen Nebengebäuden bebaut, die abgerissen werden. Die Freyenthurmgasse 9 weist eine von Norden nach Süden abfallende Hanglage auf und bietet von den oberen Geschossen nach Fertigstellung einen attraktiven Ausblick auf die Berge des 13. Bezirks Hietzing im Westen sowie den Lainzer Tiergarten in südwestlicher Richtung. Das Anwesen vereint die Vorteile einer attraktiven Grünlage mit guten Einkaufsmöglichkeiten und günstiger öffentlicher Verkehrsanbindung. Das Verkaufsvolumen beläuft sich auf circa 18,5 Millionen Euro.



PROJECT Investment Gruppe investiert in den Neubau von 16 Wohnungen in Wien Liesing

In der Breitenfurterstraße 547 im 23. Wiener Bezirk Liesing errichtet PROJECT auf einem 2.890 qm großen Baugrundstück zwei Wohngebäude mit zwei Vollgeschossen sowie einem Dachgeschoss. Ein Wohnhaus besteht aus einem straßenseitig in geschlossener Bauweise errichteten Gebäude mit 10 Eigentumswohnungen sowie einem im Hof bzw. Garten gelegenen Punkthaus, bestehend aus sechs Eigentumswohnungen inklusive Tiefgarage mit 12 Stellplätzen. Insgesamt wird eine Wohnfläche von 1.331 qm geschaffen. Derzeit befinden sich auf dem Grundstück eine zweigeschossige Villa und ein Nebengebäude sowie eine Garage mit zwei Stellplätzen, die im Rahmen der Neuentwicklung abgerissen werden. Die unmittelbar angrenzende Bebauung und die im weiteren Umfeld ist überwiegend von Mehrfamilienhäusern und Villen geprägt. Rund um den in Grundstücksnähe gelegenen Kalksburger Hauptplatz befinden sich alle Bedarfe des täglichen Lebens. Die Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten sind unter anderem mit dem nahegelegenen Naturschutzgebiet Lainzer Tiergarten sehr gut. Durch fußläufig erreichbaren Busanschluss sind Straßenbahn, S- und U-Bahn gut angeschlossen. Der Neubau umfasst ein Verkaufsvolumen von rund 7,2 Millionen Euro.



Mit den Neuinvestitionen in Wien hat der Immobilienentwicklungsfonds Metropolen 16 seine Streuungsbreite zehn Wochen nach Platzierungsstart auf zwischenzeitlich vier Objekte erhöht. Die beiden vorherigen Objektinvestitionen sind in Berlin und Hamburg erfolgt. "Weitere Ankäufe sind in Kürze geplant“, so die Verantwortlichen der PROJECT Investment Gruppe.





Die PROJECT Investment Gruppe ist spezialisiert auf die Entwicklung, die Verwaltung und das Management von Kapitalanlagen im Bereich der Immobilienentwicklung. Seit 1995 beweist die Gruppe, dass es in jeder Marktsituation Erfolgs- und Stabilitätsstrategien mit Immobilien gibt und nutzt diese konsequent für ihre Investoren. Das rein eigenkapitalbasierte Produktportfolio umfasst die PROJECT Publikumsfondsreihe, sowie semi-professionelle und institutionelle Konzepte.



